Высший уровень надежности: в Нижнекамске введен в эксплуатацию газопровод высокого давления

Сегодня в Нижнекамске состоялась торжественная церемония запуска газопровода высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Его ввод стал завершающим этапом масштабного проекта Группы ТАИФ по повышению надежности газоснабжения предприятий Группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле (НПУ). На открытии газопровода присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым