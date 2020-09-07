Высший уровень надежности: в Нижнекамске введен в эксплуатацию газопровод высокого давления

10:51, 07.09.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 20
1/20
  • Роман Хасаев
  • tatarstan.ru
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru

Сегодня в Нижнекамске состоялась торжественная церемония запуска газопровода высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Его ввод стал завершающим этапом масштабного проекта Группы ТАИФ по повышению надежности газоснабжения предприятий Группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле (НПУ). На открытии газопровода присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи