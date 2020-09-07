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Дело о резне в Заинске: подозреваемого арестовали за покушение на бывшую жену

14:57, 07.09.2020
Дело о резне в Заинске: подозреваемого арестовали за покушение на бывшую жену
Фото: прокуратура РТ

Под стражу до 4 ноября отправил Заинский горсуд Татарстана 47-летнего Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нанесении 12 ударов отверткой бывшей супруге. Ходатайство Следкома на заседании поддержал прокурор Заинска Ринат Каримов, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Напомним, нападение на женщину было совершено в магазине «Бристоль» 4 сентября, после чего подозреваемого объявили в розыск и задержали на следующий день.

Его бывшая жена уже проходит потерпевшей по уголовным делам об угрозе убийством, умышленном нанесении легкого вреда здоровью и изнасиловании.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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