Новости общества

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росздравнадзор выявил больницы, искажавшие статистику летальных исходов от коронавируса

15:49, 07.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Росздравнадзор выявил больницы, искажавшие статистику летальных исходов от коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — отметила глава Росздравнадзора.

Самойлова обратила внимание, что ситуация с неверной статистической информацией по летальным исходам от коронавируса должна стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что в республике никогда не было задачи спрятать или завуалировать показатели смертности от коронавируса.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем