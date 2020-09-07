Росздравнадзор выявил больницы, искажавшие статистику летальных исходов от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — отметила глава Росздравнадзора.

Самойлова обратила внимание, что ситуация с неверной статистической информацией по летальным исходам от коронавируса должна стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что в республике никогда не было задачи спрятать или завуалировать показатели смертности от коронавируса.

