Муфтий Татарстана ответил Артемию Лебедеву на слова об «обособленности» республики

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил на слова Артемия Лебедева о желании республики «поиграть в самостоятельность». Глава ДУМ РТ подчеркнул, что жители республики «не вычленяют себя из России».

«Г-на Лебедева беспокоит, что в нашей республике уделяют большое внимание национальной идентичности и родному языку. Видимо, имеется в виду, татарского народа. А где же тогда должны сохранять татарскую культуру и язык, если не в Татарстане?» — написал Камиль хазрат в своем телеграм-канале.

Муфтий Татарстана уделил внимание добрососедским отношениям различных народов, проживающих в республике.

«И потому голословные обвинения Лебедева не только имеют мало общего с реальностью, но и оскорбительны для татарстанцев», — добавил глава ДУМ РТ.

Он позвал дизайнера в гости, чтобы познакомить его «с жизнью многонационального народа республики».

Напомним, в своем последнем новостном выпуске на YouTube Артемий Лебедев рассказывал о строительстве Большого Казанского кольца и пришел к выводу, что Татарстан пытается прийти к политической самостоятельности. Напомнил дизайнер и о взятии Казани во времена Ивана Грозного.