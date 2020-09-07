Глава ЦИК предложила перенести Единый день голосования на школьные каникулы

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила сделать так, чтобы Единый день голосования приходился на школьные каникулы.



«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить Единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее Памфилова уже заявляла, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.