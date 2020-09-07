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Глава ЦИК предложила перенести Единый день голосования на школьные каникулы

13:38, 07.09.2020
Глава ЦИК предложила перенести Единый день голосования на школьные каникулы
Фото: realnoevremya.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила сделать так, чтобы Единый день голосования приходился на школьные каникулы.

«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить Единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее Памфилова уже заявляла, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.

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