Вакцина от COVID-19 поступит в Татарстан в ноябре

Массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в этом году не будет. Как сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, в ноябре вакцина от COVID-19 поступит в Татарстан, но прививать ею будут только группы риска и в первую очередь медиков.

Кто еще войдет в список, по словам замминистра, будет определяться нормативно-правовым документом, который пока еще не принят. Он напомнил, что отечественная вакцина «Спутник V» пока проходит третью фазу кинических исследований.

Ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что российская вакцина от коронавируса должна поступить в республику в октябре — ноябре.