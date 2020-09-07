В Германии допустили санкции против «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Канцлер германии Ангела Меркель допустила возможность введения санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации с отправлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают «Ведомости».

«Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Германию, в ответ на предполагаемое отравление критика Кремля нервно-паралитическим веществом советского образца», — говорится в сообщении официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Ранее представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции в отношении России из-за инцидента с Навальным.

