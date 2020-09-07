Мэр Челнов предложил вернуться к вопросу закупки больших автобусов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» предложил вернуться к вопросу закупки автобусов большей вместимости в четвертом квартале. Об этом сообщает Chelny-biz.



«Мы знаем, что автобусы большей вместимости в городе нужны. Я думаю, к четвертому кварталу пассажиропоток вернется, если все нормально будет. Если новой волны не будет, мы к этому вопросу вернемся», — сказал градоначальник.

На данный момент в Набережных Челнах фиксируют восстановление пассажиропотока, он вернулся к уровню февраля 2020 года. Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что в город выходят 386 единиц транспорта: 73 трамвая и 319 автобусов.

Ранее экс-гендиректор Николай Тятюшкин челнинского ООО «Пассажирские перевозки» заявил, что перевозчики не готовы закупать большие автобусы для обслуживания городских маршрутов из-за их нерентабельности.