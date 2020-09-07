«Она его до ужаса боялась»: Брат и сестра жертвы резни в Заинске обвиняют силовиков в бездействии

Фото: прокуратура РТ

Арестованный сегодня в Татарстане Сулаймон Киргизов неоднократно присылал своей жене на телефон фото расчлененной женщины. Об этом заявляют родные сестра и брат потерпевшей, что 4 сентября в Заинске получила 12 ударов отверткой от озверевшего мужа, с которым не успела развестись.



Финал истории отношений между супругами Дмитрий Воронин и Евгения Карпова описали на видео, которые удалось получить «Реальному времени». С их слов, еще в июне Сулаймон в ходе ссоры сломал их сестре ребро, а позже та призналась — после этой травмы муж ее дважды изнасиловал. Сам же он в разговоре с братом жены сказал — лишь «легонечко оттолкнул» женщину.

Близкие уговорили пострадавшую написать заявление, отвезли на медицинское освидетельствование, после чего она стала получать звонки и сообщения с угрозами, а кроме них — еще и сообщения на телефон фотографиями зверски убитой женщины. «Если напишешь — все, и тебе и твоей семье будет плохо... И она отказалась в тот момент», — вспоминает как развивались события Воронин.

Со слов брата, силовики обещали, что «закроют» Киргизова, и сестре ничего угрожать не будет. Но потом посчитали, что сами по себе страшные фото не являются угрозой. По мнению сестры пострадавшей, дознаватели и следователи не сделали для ее защиты того, что должны были. Хотя та повторяла, что до ужаса боится Сулаймона и в ближайшее время планировала развестись с ним.

Из четырех детей в семье трое были совместными — 14-летний сын и пятилетние двойняшки.

Напомним, на данный момент после нападания в магазине «Бристоль» 4 сентября пострадавшую госпитализировали, она признана потерпевшей по четырем уголовным делам.