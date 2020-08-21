Итоги дня: отказ от разработки Куштау, рекордные дивиденды Сбербанка, первый рейс из Казани в Турцию
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 августа.
- Представители штаба Алексея Навального в Омске сообщили, что жену оппозиционера Юлию не пускают к нему из-за обнаруженного в его организме яда, который опасен не только для Навального, но и для окружающих. Однако главный врач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский сообщил, что «опасный яд» — это следы обычной промышленной химии. Также консилиум врачей с участием специалистов из клиники Германии пришел к выводу, что перелет для Алексея Навального будет рискованным, поэтому он останется в Омске. Основным же диагнозом Навального является нарушение обмена веществ.
- Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шихана Куштау заявил, что горе присвоят статус особо охраняемой территории: «Тема закрыта, разработки горы не будет», — сказал он.
- Из Казани вылетел первый международный авиарейс. Самолет отправился в Анталью. Лайнер авиакомпании AZUR Air поднялся в воздух из казанского аэропорта сегодня в 04.10.
- Наблюдательный совет Сбербанка поддержал рекомендацию о выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Глава банка Герман Греф заявил, что сумма дивидендов составит 422 млрд рублей: «Это самые высокие дивиденды в истории Сбербанка и в истории корпоративного рынка России».
- Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг отметки в 88 рублей. Последний раз он достигал такой отметки в марте.
- Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отказался в суде от услуг своих адвокатов. Ранее в ходе рассмотрения дела сторона защиты сделала ряд громких заявлений в защиту актера: так, адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что экспертиза уже установила личность реального водителя, сидевшего за рулем автомобиля артиста в момент ДТП.
- У компании «Яндекс.Маркет» есть планы по строительству в Татарстане небольшого сортировочного центра, заявила сегодня старший менеджер отдела по взаимодействию с госорганами сервиса Татьяна Бражник.
- Сегодня в Вахитовском районном суде Казани вновь прошла эвакуация. Аноним сообщил, что заминировано здание суда, а также пять торговых центров в городе. Письмо пришло на электронный адрес суда. Информация о минировании оказалась ложной, как и накануне — тогда были эвакуированы почти все районные суды Казани.
- Синоптики Гидрометцентра Татарстана сообщили, что в начале и первой половине следующей недели под влиянием антициклона осадки маловероятны, температура воздуха днем прогреется от +21 до +27 градусов.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возможности регистрировать транспорт через МФЦ: «Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля».
- Российский Фонд кино одобрил финансирование 18 проектов, рассчитывающих на господдержку. В их числе картина «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова и фильм «Поехавшая», основанный на приключениях жительницы Набережных Челнов, отправившейся на велосипеде из Москвы в Магадан.
- Сегодня в России начались продажи туров по стране с кешбэком. Программа продлится до конца 2020 года, однако сама путевка должна быть куплена до 28 августа.
- Прокуратура Татарстана сообщила, что 16 августа текущего года сотрудники кафе «Самарканд» в Челнах, действительно, принесли барана в жертву на пороге заведения и раздали нуждающимся часть мяса. Ранее история вызвала резонанс в СМИ и соцсетях.
- Вахитовский районный суд Казани отправил под арест обвиняемого в убийстве сотрудника ЧОП. Дамир Галяутдинов частично признал свою вину и просил судью отправить его под домашний арест. Суд поддержал ходатайство следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.
Дарья ПинегинаОбщество БашкортостанТатарстан
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