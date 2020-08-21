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В России стартовали продажи туров с кешбэком

12:24, 21.08.2020
В России стартовали продажи туров с кешбэком
Фото: Роман Хасаев

Сегодня в России начались продажи туров по России с кешбэком. Программа продлится до конца 2020 года, однако сама путевка должна быть куплена до 28 августа.

Туристам, желающим оформить кешбэк, теперь следует не просто оплатить поездку картой «Мир», а сделать это именно на сайте туроператора или гостиницы одним платежом. Оплатить наличными тур невозможно. Кешбэк предусмотрен для поездок по 44 направлениям, а вне высокого сезона (с 1 октября до 20 декабря) — еще по 11.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посоветовал татарстанцам быстрее выбирать тур, чтобы получить туристический кешбэк.

Общество Татарстан
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