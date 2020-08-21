«Минирование» Вахитовского райсуда Казани вновь оказалось ложным

Информация из электронного письма о минировании Вахитовского райсуда Казани не подтвердилась. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани вновь прошла эвакуация. Аноним сообщил, что заминировано здание суда, а также пять торговых центров в городе. Письмо пришло на электронный адрес суда.

Первая эвакуация суда прошла вчера, информация о заложенном взрывном устройстве также оказалась ложной.