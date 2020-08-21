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Адвокат Ефремова: установлен сидевший в машине артиста человек

06:32, 21.08.2020
Адвокат Ефремова: установлен сидевший в машине артиста человек
Фото: wikimedia.org / Putnik

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что экспертиза уже установила личность реального водителя, сидевшего за рулем автомобиля артиста в момент ДТП. Он подчеркнул, речь идет об известном человеке.

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — приводит слова юриста ТАСС.

Ранее Пашаев избрал удивившую всех тактику защиты Ефремова. Адвокат настаивает на невиновности артиста. По его словам, за рулем машины в момент ДТП находился другой человек.

«Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту», — сказал защитник на суде.

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