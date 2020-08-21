В Вахитовском районном суде Казани снова идет эвакуация — видео с места

Фото: пресс-служба Вахитовского районного суда Казани

В Вахитовском районном суде Казани снова идет эвакуация. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Аноним сообщил, что заминировано здание суда, а также пять торговых центров в городе. Письмо пришло на электронный адрес суда в 11.14. Фото распечатанного письма предоставила пресс-служба.

К месту подъехали экстренные службы — полиция, скорая, пожарные. Ожидается приезд кинологов с собакой. Силовики перекрыли улицу.

Всех, находящихся в конвойных помещениях увезли.

Напомним, что вчера в городах России прошли массовые эвакуации судов из-за сообщений о минировании. В Казани были эвакуированы несколько районных судов.

