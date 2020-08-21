«Тема закрыта, разработки горы не будет»: итоги встречи Хабирова с защитниками шихана

Фото: кадр прямой трансляции

Вопросы рассадки

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы «Башкирской содовой компанией» (БСК). Встреча состоялась в Доме республики. Еще до мероприятия активисты сообщили, что их не пускают к Хабирову: на встречу попали только по списку, который составили в администрации главы республики.

Активисты в зале переговоров кардинально изменили рассадку в зале. За столом они сели в один ряд так, что оставили пустым ряд напротив себя. Активисты надеялись, что Хабиров сядет на противоположной стороне и будет разговаривать на равных, а не с центрального места президиума. Однако «не зашло»: Хабиров ответил, что останется на «своем месте». Общаться, глядя в глаза главы, так было важно, что делегация встала со своих мест возле стены напротив главы республики.



Активисты в зале переговоров кардинально изменили рассадку в зале. Фото: кадр прямой трансляции

Разработки горы не будет

Хабиров начал с ряда договоренностей, которые были достигнуты на самой горе Куштау. Он отметил, что еще тогда дал слово, что шихан не будет разрабатываться, и слово сдержит: через две недели Хабиров намерен направить документы на то, чтобы придать Куштау статус особо охраняемой территории.

«Тема закрыта, разработки горы не будет», — сказал он.

Защитники же озвучили свои требования в ультимативной форме: потребовали придать шихану Куштау статус природного памятника, а кроме того, немедленно освободить всех задержанных активистов и отправить в отставку главу Ишимбайского района. Озвучив требования, не дожидаясь обсуждения, они все удалились из зала.

Защитники озвучили свои требования в ультимативной форме: потребовали придать шихану Куштау статус природного памятника. Фото wikipedia.org

Выкупить или отобрать?

В ситуации, при которой Куштау не будет разрабатываться, остается недовольной БСК. В качестве спасения предприятия Хабиров ранее предложил выкупить контрольный пакет акций, правда, ответа власти Башкирии пока не получили.

В то же время Хабиров сообщил, что администрацией главы республики создана рабочая группа по проверке законности сделок 2010—-2013 годов по слиянию предприятий «Сода» и «Каустик» в единую БСК, в результате чего Башкирия лишилась контрольного пакета акций предприятия.



Защитники довольны

Издатель портала Proufu.ru и газеты Bonus Рауфа Рахимова, команда которой освещала события на горе и защищала Куштау, прокомментировала «Реальному времени», что рада заявлениям Хабирова, но активистам нужно больше уверенности, что обещания будут исполнены:

«Для нас заявления Радия Фаритовича радостные, мы приветствуем их оба: и о придании статуса особо охраняемой зоны, и, конечно, приветствуем его заявление о возможности вернуть незаконно переданный олигархам контрольный пакет акций «Соды». Мы благодарны за такое решение. Единственное, есть страх, насколько они будут исполнены, есть недоверие. Но я все равно очень надеюсь, что все будет исполнено. Я желаю главе республики стойкости духа в отстаивании интересов народа Башкортостана. Мы же понимаем, будет непросто. И желаем и впредь уважать мнение народа и опираться на свой народ».

Ольга Плешкова