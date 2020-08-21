«Тема закрыта, разработки горы не будет»: итоги встречи Хабирова с защитниками шихана
Вопросы рассадки
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы «Башкирской содовой компанией» (БСК). Встреча состоялась в Доме республики. Еще до мероприятия активисты сообщили, что их не пускают к Хабирову: на встречу попали только по списку, который составили в администрации главы республики.
Активисты в зале переговоров кардинально изменили рассадку в зале. За столом они сели в один ряд так, что оставили пустым ряд напротив себя. Активисты надеялись, что Хабиров сядет на противоположной стороне и будет разговаривать на равных, а не с центрального места президиума. Однако «не зашло»: Хабиров ответил, что останется на «своем месте». Общаться, глядя в глаза главы, так было важно, что делегация встала со своих мест возле стены напротив главы республики.
Разработки горы не будет
Хабиров начал с ряда договоренностей, которые были достигнуты на самой горе Куштау. Он отметил, что еще тогда дал слово, что шихан не будет разрабатываться, и слово сдержит: через две недели Хабиров намерен направить документы на то, чтобы придать Куштау статус особо охраняемой территории.
«Тема закрыта, разработки горы не будет», — сказал он.
Защитники же озвучили свои требования в ультимативной форме: потребовали придать шихану Куштау статус природного памятника, а кроме того, немедленно освободить всех задержанных активистов и отправить в отставку главу Ишимбайского района. Озвучив требования, не дожидаясь обсуждения, они все удалились из зала.
Выкупить или отобрать?
В ситуации, при которой Куштау не будет разрабатываться, остается недовольной БСК. В качестве спасения предприятия Хабиров ранее предложил выкупить контрольный пакет акций, правда, ответа власти Башкирии пока не получили.
В то же время Хабиров сообщил, что администрацией главы республики создана рабочая группа по проверке законности сделок 2010—-2013 годов по слиянию предприятий «Сода» и «Каустик» в единую БСК, в результате чего Башкирия лишилась контрольного пакета акций предприятия.
Защитники довольны
Издатель портала Proufu.ru и газеты Bonus Рауфа Рахимова, команда которой освещала события на горе и защищала Куштау, прокомментировала «Реальному времени», что рада заявлениям Хабирова, но активистам нужно больше уверенности, что обещания будут исполнены:
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