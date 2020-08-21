Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

Консилиум врачей с участием специалистов из клиники Германии пришел к выводу, что перелет для Алексея Навального будет рискованным. Об этом сообщает ТАСС.

Оппозиционер останется в Омске до стабилизации состояния, заявил врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский: «Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем».

Ранее Мураховский сообщил, что «опасный яд», найденный в организме Навального, — это следы обычной промышленной химии.

