Новости общества

17:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

16:36, 21.08.2020
Навальный останется в Омске до стабилизации состояния
Фото: realnoevremya.ru

Консилиум врачей с участием специалистов из клиники Германии пришел к выводу, что перелет для Алексея Навального будет рискованным. Об этом сообщает ТАСС.

Оппозиционер останется в Омске до стабилизации состояния, заявил врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский: «Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем».

Ранее Мураховский сообщил, что «опасный яд», найденный в организме Навального, — это следы обычной промышленной химии.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем