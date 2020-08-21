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Из Казани вылетел первый рейс в Турцию

08:58, 21.08.2020
Из Казани вылетел первый рейс в Турцию

В пятницу из Казани вылетел первый международный авиарейс. Самолет отправился в Анталью.

Лайнер авиакомпании AZURair поднялся в воздух из казанского аэропорта в 04.10, сообщает пресс-служба МАК. На борту самолета находились 238 человек.

Напомним, накануне Росавиация расширила список городов, из которых могут совершаться международные перевозки. Казань вошла в этот перечень вместе с Калининградом и Новосибирском.

БизнесТранспорт Татарстан
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