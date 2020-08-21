Прокуратура Челнов проверила сообщения о зарезанном баране на пороге ТЦ

Фото: соцсети

16 августа текущего года сотрудники кафе «Самарканд» действительно принесли барана в жертву на пороге заведения и раздали нуждающимся часть мяса, сообщает прокуратура Челнов.



В городских пабликах стали появляться сообщения о разделке барана у порога торгового центра «Апельсин». Челнинцы были возмущены тем, что барана зарезали прямо у входа в кафе «Самарканд», которое является арендатором ТЦ.

Прокуратура установила нарушения санитарных правил и норм: убой животного был в неположенном месте. По закону о ветеринарии убой продкутивных животных на мясо допускается лишь в специально отведенных для этого местах под соответствующим контролем, а использование для пищевых целей мяса и иных продуктов убоя возможно только после ветеринарно-санитарной экспертизы.

В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Возбуждено дело об административном правонарушении по ветеринарно-санитарным правилам убоя животных.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники кафе зарезали барана прямо в торговом центре. Скандал с тушей барана прокомментировал директор кафе «Самарканд».