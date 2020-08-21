Мишустин подписал постановление о регистрации авто через МФЦ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому в России появится возможность регистрировать транспорт через МФЦ.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля», — говорится в пояснительной записке к документу.

Принимать заявления от автовладельцев, а также выдавать документы будут сотрудники многофункциональных центров.

Однако такие действия будут возможны только в тех МФЦ, инфраструктура которых позволяет работать с автомобилистами.

Обсуждение возможности регистрировать авто через МФЦ ведется минимум с 2018 года. Поручение проработать такую возможность дал еще предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев.