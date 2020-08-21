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На следующей неделе в Татарстане ожидается потепление до +27 градусов

17:09, 21.08.2020
На следующей неделе в Татарстане ожидается потепление до +27 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра Татарстана опубликовали предварительный прогноз на следующую неделю.

Так, в начале и первой половине следующей недели под влиянием антициклона осадки маловероятны, температура воздуха днем прогреется от +21 до +27 градусов.

В эту субботу, 22 августа, местами ожидается небольшой дождь. Ночью температура опустится до +5..+10 градусов, днем ожидается до +21 градуса. В воскресенье, 23 августа, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

Общество Татарстан
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