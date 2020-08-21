В Казани арестовали обвиняемого в убийстве сотрудника ЧОП

Фото: пресс-служба Вахитовского райсуда Казани

Вахитовский районный суд Казани отправил под арест обвиняемого в убийстве сотрудника ЧОП. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Обвиняемый Дамир Галяутдинов частично признал свою вину и просил у судьи отправить его под домашний арест. Суд поддержал ходатайство следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.

Напомним, утром 19 августа на территории парковки на улице Яхина был обнаружен мертвым 60-летний сотрудник ЧОП «Шанс». Следком по РТ возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в тот же день «по горячим следам».

