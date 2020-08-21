Фонд кино выделит деньги на фильм о путешественнице из Челнов и «Девятаев» Тимура Бекмамбетова

Российский Фонд кино одобрил финансирование 18 проектов, рассчитывающих на господдержку. В их числе картина «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова и фильм «Поехавшая», основанный на приключениях челнинки, отправившейся на велосипеде из Москвы в Магадан.

В сообщении фонда указаны только продюсерские группы, запросившие поддержку, и проекты, под которые они получат деньги из госбюджета. Конкретные суммы не названы.

Однако ранее уже сообщалось, что на «Поехавшую» «ВДБ груп» запросила 70 млн невозвратных или 30 млн возвратных рублей.

«Базелевс» Бекмамбетова же запрашивал 200 млн рублей в качестве невозвратной поддержки.

Напомним, что Тимур Бекмамбетов планирует снять историю пленения и побега российского летчика времен Великой Отечественной войны Михаила Девятаева из лагеря смерти. После войны Девятаев жил в Казани.

В основе сюжета «Поехавшей» лежит книга уроженки Набережных Челнов Анны Смолиной «А чего дома сидеть?». Она отправилась на велосипеде из Москвы в Магадан. По пути она встретила своего будущего мужа, также путешествующего на велосипеде.