Курс евро впервые с марта превысил 88 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные площадки на 17.41 мск.

По состоянию на 16.55 мск евро достиг отметки в 88,30 рубля.

Курс доллара достиг отметки в 74,76 рубля, по данным Мосбиржи на 17.41. В 16.55 курс доллара поднялся до 74,96 рубля.

В пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.

