Итоги дня: запрет АУЕ, ультиматум Лукашенко, ожидание потепления
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 августа.
- Сегодня в Минске рабочие МАЗа, «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода, БЕЛАЗа, Минского завода колесных тягачей и других предприятий устроили забастовку. Предприятия посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко и отметился рядом провокационных высказываний. Так, он заявил, что пока его не убьют, повторных выборов главы государства не будет. Также Лукашенко сообщил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.
- Во время протестов в Белоруссии погибло два человека, заявил глава Минздрава республики Владимир Караник в ходе встречи с демонстрантами. По его словам, в больницах остаются 158 человек, еще у троих тяжелые травмы.
- Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре по решению Верховного суда России будет приравнена к экстремизму.
- Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о решении не проводить школьные линейки 1 сентября в 2020 году. Позже в пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили, что вопрос об этом решается, точно будет известно на следующей неделе. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ведомство ничего не отменяло.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа, индексирующие оклады нескольких категорий чиновников. Зарплаты госслужащих вырастут на 3%.
- Сегодня должна была состояться встреча экоактивистов и главы Башкирии Радия Хабирова для обсуждения ситуации по горе Куштау. По словам главы региона, она не состоялась из-за неприемлемых условий.
- На первом этапе Большого Казанского кольца, на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской, завершили строительно-монтажные работы. Сегодня же участок получил положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.
- Сегодня в Татарстане отменили обязательное ношение перчаток, однако это коснется не всех. Для людей, работающих в объектах из сферы услуг, в транспорте и магазинах требования нахождения в перчатках остается обязательным.
- Международная федерация плавания (FINA) обнародовала календарь проведения этапов Кубка мира 2021 года по плаванию. Решающие заплывы состоятся в Казани на шестом этапе, с 28 по 30 октября 2021 года.
- Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается потепление к концу недели. Так, днем 22 августа ожидается до +23 градусов тепла.
- С этого дня в Татарстане официально разрешена работа кинотеатров, театров и цирка, а также концертных залов и аквапарков. Однако не все заведения смогли сразу открыться. В некоторых кинотеатрах даже не знают дату открытия. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Верховный суд России разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации сложилась подобная традиция.
- Также в Министерстве труда и соцзащиты объяснили, почему Трудовой кодекс не дает перенести выходной день на 31 декабря 2020 года. В ведомстве отметили, что если переносить выходной, стоящий в календаре перед последним днем в году, это станет нарушением норм о продолжительности отдыха.
- В России школьных учителей обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. При этом детей не будут обязывать носить маски — это будет зависеть от желания родителей.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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