Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что условия встречи с экоактивистами неприемлемы

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, что запланированная на 17 сентября встреча с экоактивистами для обсуждения ситуации по горе Куштау не состоялась из-за неприемлемых условий. Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Башкортостан сегодня».



«Мне стали ставить неприемлемые условия по поводу участия во встрече активистов БОО «Башкорт» — организации, которая признана экстремистской. А свое мнение по этой организации я уже говорил», — заявил Хабиров.

Он также сообщил, что всегда готов к диалогу и действительно очень хотел встретиться с защитниками Куштау.

Напомним, что ранее Хабиров назвал произошедшее на горе Куштау недоработкой своей администрации.

