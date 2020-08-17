Лукашенко назвал условия ухода с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, он продолжит занимать пост президента, пока не будет принята новая Конституция Белоруссии, разработки которой ведутся на данный момент.

«Я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас», — сообщил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что пока его не убьют, других выборов президента не будет.

