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Первый участок Большого Казанского кольца получил положительное заключение Госстройнадзора

13:29, 17.08.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Первый участок Большого Казанского кольца получил положительное заключение Госстройнадзора
Фото: gsn.tatarstan.ru

Участок Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской получил положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки нарушений выявлено не было. Инспекторы дали положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Также новая дорога соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Длина первого участка Большого Казанского кольца составляет 800 метров. Запустить движение собираются в День города — 30 августа 2020 года.

Напомним, что работы стартовали в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Реальное время» сообщало, что на 1-м этапе строительства Большого Казанского кольца завершили строительные работы.

Общество Татарстан
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