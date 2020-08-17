Первый участок Большого Казанского кольца получил положительное заключение Госстройнадзора

Участок Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской получил положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки нарушений выявлено не было. Инспекторы дали положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Также новая дорога соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Длина первого участка Большого Казанского кольца составляет 800 метров. Запустить движение собираются в День города — 30 августа 2020 года.

Напомним, что работы стартовали в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Ранее «Реальное время» сообщало, что на 1-м этапе строительства Большого Казанского кольца завершили строительные работы.

