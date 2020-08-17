Роспотребнадзор Татарстана сообщил, кто не может позволить себе снять перчатки

Не все жители Татарстана могут снять перчатки после перехода на третий этап снятия ограничений. Для людей, работающих в объектах из сферы услуг, в транспорте и магазинах требования нахождения в перчатках остается обязательным, рассказала сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Также Авдонина рассказала, что в плане установки санитайзеров никаких дополнительных ужесточений требований не будет. Обязательно их наличие в местах общего пользования (для сотрудников — это туалеты и комнаты приема пищи), на входах в объекты.

Напомним, что с 17 августа в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Обязательное ношение перчаток отменено.

