Минниханов повысил зарплаты нескольким категориям чиновников

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа, индексирующих оклады нескольких категорий чиновников. Зарплаты госслужащих вырастут на 3%.

Согласно одному из указов, оклады «лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан», вырастут в 1,03 раза. Размер оклада республиканского министра достигнет 40 170 рублей в месяц, следует из подписанного 15 августа документа.

Оклады «обеспечивающих специалистов» вырастут до 11 498 рублей, говорится в другом указе.

До этой же суммы будут повышены и зарплаты работников госорганов, «осуществляющих техническое обеспечение деятельности», например, секретарей руководителей территориальных органов власти.

Ранее сообщалось, что на 3% повышены оклады глав районов и мэров городов в Татарстане, а также работников отдельных организаций бюджетной сферы.