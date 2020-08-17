В России разрешили уходить с работы в день рождения пораньше

Верховный суд России разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации сложилась подобная традиция. Об этом сообщает «Прайм».

К такому решению суд пришел в ходе рассмотрения дела бывшей сотрудницы «Волгофарм». Женщина заявляла, что в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она, предварительно уведомив руководителя, ушла с работы раньше, за что через месяц была уволена.

Работница подала жалобу в суд, где ее требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили. Однако вскоре решение отменили и признали увольнение законным.

В итоге женщина обратилась в Верховный суд России, который признал неправомерным вывод апелляционной инстанции о том, что работница более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины.

Ранее в Минтруде России объяснили, что перенесение выходного на 31 декабря является нарушением норм трудового кодекса о продолжительности отдыха.

