Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет»

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что повторных выборов главы государства не будет. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

На встрече Лукашенко спросил рабочих, хотят ли они провести справедливые выборы. На ответ «да» действующий президент Белоруссии ответил, что пока его не убьют, других выборов не будет.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет», — заявил президент Белоруссии.

Ранее на встрече со своими сторонниками Лукашенко отметил, что за время его правления белорусы впервые в истории построили свое независимое суверенное государство.

