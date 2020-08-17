Казанские кинотеатры не успевают с открытиями

Молчание казанского кино

С этого дня в Татарстане официально разрешена работа кинотеатров, театров и цирка, а также концертных залов и аквапарков. Разумеется, с ограничениями — должны соблюдаться все санитарные нормы, залы не должны заполняться более чем на 50%. Кроме того, разрешено проведение массовых мероприятий как на открытых площадках — с присутствием не более 100 человек, так и в помещениях — с одновременным присутствием не более 50 человек. Напомним, что работа кинотеатров была приостановлена еще в марте

Однако если торговые центры смогли открыться буквально на следующий день после официального разрешения, то для многих кинотеатров это оказалось сложнее. Большинство казанских кинотеатров сегодня еще не объявили об открытии, а также не публикуют расписание.

— Кинотеатр сейчас готовится к открытию, но точная дата пока неизвестна. Мы обязательно оповестим вас, как только кинотеатр возобновит работу — сообщили «Реальному времени» в ТРК «Парк Хаус» (кинотеатр сети «Синема 5»).

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» (в Казани расположен в ТРК «Кольцо») также сообщили «Реальному времени», что пока не готовы назвать даты открытия заведения в столице Татарстана. Двери кинотеатра сегодня оказались закрыты — хотя посетители с любопытством подходят и смотрят, а не собирается ли вдруг кинозал сегодня открываться.

Телефоны сети «Алмаз-Синема» в Казани этим утром пока еще молчат, равно как и кинотеатра «Родина». В кинотеатре в ТРК «Корстон», где побывал корреспондент «Реального времени», также не знают, когда кинотеатр откроется — может на этой, а может, и на следующей неделе. Рядом с кинотеатром, в витринах магазинов, расположились афиши «докоронавирусных» кинолент.

Кинотеатр «Мир» в эти выходные объявил о проведении «Дней татарского кино» с 24 по 30 августа. Как сообщает «Татар-кино», мероприятие пройдет в формате «мини-фестиваля» именно на площадке «Мира» — «с красной ковровой дорожкой для звезд, громкими премьерами и творческими встречами».

Однако корреспондент «Реального времени» обнаружил работающим как минимум один из крупных, «сетевых» кинотеатров в Казани — «Киномакс» — в ТРК «Тандем». Уже сегодня туда пришли за билетами первые посетители — хоть таковых пока и немного. Первый сеанс в «Тандеме» состоялся сегодня в 12.00 — показывали российскую комедию «Красотка в ударе» (впервые вышла на экраны в минувший четверг).

Из татарстанских кинотеатров он также предлагает наиболее широкую на сегодня кинопрограмму: помимо «Красотки» в Казани в прокат уже вышел комедийный боевик «Мой шпион» (мировая премьера была в январе, в России также вышла 13 августа), комедию «Думай как собака» (мировой прокат начался в июне, в России также триллер «Неистовый» (вышел в мировой прокат в июле), фантастическую драму «Мой создатель» (вышла в США в июле этого года, в России — на минувшей неделе), хорроры «Час дьявола» (на экраны Европы вышел еще в 2019 году) и «Атакан. Кровавая легенда» (российского производства, вышедший на минувшей неделе), а также военную драму «Форпост» (также из числа июльских премьер).

За пределами Казани накидывают картину премьер

Также сегодня двери открыл кинотеатр «Стар Синема» в Альметьевске. Премьерами он пока похвастаться не может — на первых сеансах, которые начались еще в 11.30 утра, показали мультфильм «Тролли: Мировой тур» (вышел в России еще в марте, до ограничительных мер), вечером там будут крутить ужастик «Отдай свою душу» (также вышел в марте).

Также оперативно среагировал кинотеатр BROOKLYN в Зеленодольске — уже этим утром заведение объявило, что откроется 18 августа «в тестовом режиме». В кинотеатре сообщил, что сейчас ведут переговоры с прокатчиками по поводу фильмов. Завтра же, судя по расписанию, будут показывать ту же «Красотку в ударе» и экранизацию одноименного романа «В ожидании варваров» (в мировой прокат вышел еще в 2019 году, однако до России добрался только в августе 2020-го). В Елабуге BROOKLYN открывается на день позже — 19 августа, с теми же кинолентами, что и в Зеленодольске.

Аналогично, с 18 августа открывается «Синема парк» в Набережных Челнах. На сайте кинотеатра расписание не опубликовано, но на «Яндекс.Афише» оно уже есть: судя по всему, показывать там завтра будут «Мой создатель», «Мой шпион», боевик «Киллер по вызову» (мировая премьера была еще в 2019 году) и тот же «Неистовый».

Судя по сайту нижнекамского кинотеатра SUN City, с 20 августа там будут показывать три картины: мультфильмы «Тролли. Мировой тур» и «Феи: тайна страны драконов» (в Европе вышел еще в 2019-м, но для России он будет премьерой), а также сиквел нашумевшего зомби-хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (вышел этим летом, для России также станет премьерой).

В Чистополе кинотеатр «Иллюзион» еще не опубликовал расписание и дату открытия, но в группе «Вконтакте» уже выложил пост с возможными премьерами — тот же «Поезд в Пусан 2», а также шпионский боевик «Агент Ева» и фильм-катастрофу «Гренландия» (мировая премьера всех картин была в июле, российская намечена на 20 августа).

Театры и цирк к открытию готовы

Тем временем, в ТГАТ им. Качалова тоже сформирована афиша на сезон, расписание уже опубликовано на сайте театра, идет продажа билетов. Диляра Хусаинова, помощник режиссера по литературной части ТГАТ им. Качалова, рассказала «Реальному времени», что и здесь всё готово к открытию:

— 11 сентября мы готовимся открыть 230-й юбилейный сезон. Уже продаем билеты, продажи идут хорошо, пожаловаться не можем. С этой точки зрения всё идет, как и до пандемии. Открываемся, конечно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 17 — 18 сентября будет премьера спектакля «Бал воров». Репетиции идут давно, — с тех пор, как только разрешили эту деятельность. Репетируем и премьеру, и спектакли из текущего репертуара, которые давно уже не играли. Такого еще никогда у нас не было, чтобы полгода не играли, поэтому всё надо обновить в памяти. Ждем наших дорогих зрителей, мы по ним очень-очень соскучились».

Юрий Ларионов, заместитель директора ТАГТОиБ им. М. Джалиля, рассказал, что в театре вовсю готовятся к открытию, а билеты на премьеру, приуроченную к открытию сезона, уже раскуплены.

— Афиша на сезон уже сформирована. Открываемся мы 5 и 6 сентября премьерой спектакля «И воссияет вечный свет!». Это постановка на музыку Моцарта «Реквием» (и не только — есть и другие музыкальные вкрапления, чтобы не так мрачно было). Билеты на эти спектакли уже распроданы, мы их продаем с 15 июля. Зрители обязательно будут в масках, рассаживаем их в шахматном порядке, после спектаклей будем проводить дезинфекцию всех поверхностей. Будем выполнять все требования Роспотребнадзора.

Ларионов также рассказал, что у театра есть творческие планы не только на 2020, но и на следующий год:

— В декабре мы предполагаем представить премьеру татарского мюзикла «Алтын казан» — Эльмир Низамов пишет к нему музыку, Ренат Харисов — либретто, а Михаил Панджавидзе поставит это произведение. И, наконец, в январе — начале февраля начнем Шаляпинский фестиваль, и тоже с премьеры. Это будет опера «Паяцы», ставит ее тоже Михаил Панжалидзе. А что касается балета — во второй половине сезона, скорее всего, поставим «Спящую красавицу» Чайковского. Всё будет новое — костюмы, декорации. Так что планы на сезон у нас большие, ждем наших зрителей».

Напомним, что новое постановление Кабмина РТ также разрешает работу Казанскому цирку. Директор цирка Рамиль Шарифуллин сообщил «Реальному времени», что сейчас в цирке выбирают дату начала сезона. Подробностей грядущих представлений Шарифуллин также пока не раскрывает.

— Сейчас рассматриваем дату начала гастролей. В принципе, у нас все готово, все, что по плану должно быть сделано, у нас сделано. Сейчас планируем время, удобное для нашего зрителя, для начала представлений — заявил он.

Александр Артемьев, Людмила Губаева, Маргарита Головатенко