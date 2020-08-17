Минздрав Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

Во время протестов в Белоруссии погибло два человека, заявил глава Минздрава республики Владимир Караник в ходе встречи с демонстрантами.

По его словам, в больницах остаются 158 человек, еще у троих тяжелые травмы.

Как передает Tut.by, протестующие на встрече с министром здравоохранения Белоруссии кричат: «В отставку», Караник отмечает, что требование неактуально, поскольку в отставке сейчас все правительство.



11 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестных акций. По версии ведомства, один из митингующих попытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранителей. Однако оно взорвалось в руке протестующего, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы. Позже ряд СМИ опубликовали видео, на котором погибший демонстрант двинулся в сторону силовиков, подняв руки вверх. Вслед за этим в строю силовиков заметна яркая вспышка, похожая на выстрел, а мужчина, пошатываясь, упал на асфальт.

