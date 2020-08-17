В Минтруде объяснили, почему нельзя вернуть выходной 31 декабря

В Министерстве труда и соцзащиты объяснили, почему Трудовой кодекс не дает перенести выходной день на 31 декабря 2020 года.

Если переносить выходной, стоящий в календаре перед последним днем в году, это станет нарушением норм о продолжительности отдыха, цитирует «РИА Новости» ответ Минтруда.

Так в министерстве ответили на запрос депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова.

В ответе отмечается, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха «должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности».

В то же время министерство планирует учесть предложение Нилова при планировании выходных в 2021 году.

Ранее депутат предложил поменять местами рабочий день, выпадающий на 31 декабря и один из выходных, идущих перед ним.