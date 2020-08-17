Российских учителей обяжут носить маски

В России школьных учителей обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения России.



При этом детей не будут обязывать носить маски. Их ношение будет зависеть от желания родителей. Если учитель не будет носить маску, то родители могут обратиться в администрацию школы.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в РФ учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.