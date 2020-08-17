В Татарстане ожидается потепление к концу недели

Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе.

Так, во вторник, 18 августа, под влиянием тыловой части циклона дождливая погода еще сохранится, при этом дожди в основном ожидаются в восточных районах Татарстана. Местами возможен сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с. Ночью температуры опустятся до +6—11 градусов, днем ожидается не выше +13—18 градусов.

В среду и четверг на погоду в республике начнет оказывать влияние передняя часть западного антициклона. Атмосферное давление немного вырастет, осадков не ожидается, только днем 20 августа на востоке пройдет небольшой дождь. Ночные температуры в эти дни ожидаются в пределах от +5 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +19 градусов.

В пятницу и субботу в Татарстане местами возможен небольшой дождь, но температуры воздуха днем чуть повысятся. Так, днем 21 августа ожидается до +21 градуса, а днем 22 августа — до +23 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.