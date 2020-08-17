Этап Кубка мира — 2021 по плаванию пройдет в Казани в конце октября

Международная федерация плавания (FINA) обнародовала календарь проведения этапов Кубка мира 2021 года по плаванию.

Всего запланировано шесть этапов. По календарю решающие заплывы состоятся в Казани на шестом этапе, с 28 по 30 октября 2021 года.

Ожидается, что соревнования станут отбором на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) в середине декабря 2021 года.

Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта. Кроме того, столица Татарстана претендует на футбольный Суперкубок Европы 2023 года.