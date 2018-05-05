События недели: камбэк Кудрина, культура в женских руках и новый зам Хохорина

Главные события уходящей недели по версии «Реального времени»

Прошедшая неделя была по большей части праздничной, но оттого не менее насыщенной громкими событиями. Пока федеральная пресса активно обсуждала возможный приход Алексея Кудрина в правительство или Кремль, в Татарстане разгорелся скандал вокруг «Татсоцбанка», произошло несколько кадровых перестановок и было официально объявлено о переносе порохового завода из Казани в поселок Удмуртии. Подробнее — в подборке событий «Реального времени».

«Важный пост» Кудрина

На днях СМИ с новой силой заговорили о возвращении во власть бывшего министра финансов России Алексея Кудрина — о его вероятном назначении на «важный пост» сообщила британская Financial Times. Кудрину якобы предлагают либо пост вице-премьера, либо место в администрации президента, где он может курировать международное экономическое сотрудничество.

За последние несколько лет слухи о возвращении Кудрина возникали не раз. Но сейчас для них есть реальные основания: Владимиру Путину, недавно избранному на очередной президентский срок, нужно собирать новый кабинет министров.

Для многих экс-глава российского Минфина, дважды признававшийся лучшим министром финансов года (газетой Emerding Markets в 2006-м и журналом Euromoney в 2010-м) представляется удачным кандидатом на «важный пост» — будь то пост в правительстве или в Кремле. У Кудрина большой опыт. Он возглавлял Министерство финансов в течение 11 лет, до сентября 2011-го, когда ушел в отставку из-за конфликта с Дмитрием Медведевым, который в то время был президентом. Кудрина считают другом Путина. Так ли это — неизвестно, тем не менее очевидно, что бывший министр пользуется доверием президента.

За последние несколько лет слухи о возвращении Кудрина возникали не раз. Фото Романа Хасаева

Но главный аргумент заключается в том, что в ближайшее время Путин, судя по всему, вынужден будет проводить непопулярные реформы, такие как повышение пенсионного возраста. Кудрин, который после ухода из Минфина занимался аналитической работой, может стать проводником таких реформ. Тем более, в отличие от большинства чиновников, он открыто признавал, что повышение возрастной планки для пенсионеров — неизбежность.

Пожалуй, единственным аргументом против прихода Кудрина в правительство можно считать то, что в этом случае ему снова придется работать с Медведевым.

Отметим, что пост вице-премьера в новом правительстве прочат также главе Счетной палаты Татьяне Голиковой — по данным РБК, она может занять место нынешнего социального вице-премьера Ольги Голодец.

Декларации — все и сразу

На этой неделе в Татарстане стартовала декларационная кампания. И сразу закончилась, поскольку на этот раз отчеты о доходах президента, чиновников правительства, районных глав и депутатов решили опубликовать в течение двух рабочих дней короткой недели.

По такому случаю официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в кабмине презентовала собственный рейтинг доходов. Среди депутатов Госдумы от Татарстана самым богатым в прошлом году оказался Айрат Хайруллин — он заработал 168,4 млн рублей. Следом идет Ирек Богуславский с результатом 47,6 млн.

Богаче оказались некоторые депутаты Госсовета РТ. Так, гендиректор завода «Кулон» Альберт Фахрутдинов заработал 604,6 млн рублей, доход владельца «СМП-Нефтегаза» Фоата Комарова составил 427,6 млн, а председателя совета директоров «ТрансТехСервиса» Вячеслава Зубарева — 407,3 млн.

Богаче оказались некоторые депутаты Госсовета РТ. Так, гендиректор завода «Кулон» Альберт Фахрутдинов заработал 604,6 млн рублей. Фото gossov.tatarstan.ru



Среди глав муниципалитетов самый большой доход в прошлом году получил мэр Казани Ильсур Метшин — 94,3 млн рублей. На втором месте оказался глава Буинского района Марат Зяббаров (56,1 млн), тройку замкнул глава Нижнекамска Айдар Метшин (28,6 млн).

Доходы Рустама Минниханова в 2017 году составили 7,7 млн рублей, а его жены Гульсины — 137 млн (годом ранее она задекларировала 2,3 млрд рублей). Раскрылись и главы районов РТ.

Уход татарстанского «министра иностранных дел»

2 мая в возрасте 65 лет скончался экс-депутат Госсовета и бывший советник президента Татарстана Тимур Акулов. С начала девяностых годов он курировал внешнее связи республики. В 1991-м Акулов стал советником президента РТ по международным вопросам, в 1995-м возглавил Департамент внешних связей в аппарате президента. С 2011 года Тимур Акулов был помощником президента.

В интервью, которое 3 мая публиковало «Реальное время», Акулов вспоминал о том, как начал работать на Минтимера Шаймиева, как договаривался с талибами об освобождении пленных российских летчиков и как прошлое руководство МИДа РФ не хотело мириться с дипломатической активностью Татарстана.

Прощание с Акуловым прошло 3 мая в казанском Доме офицеров. На церемонии присутствовали Шаймиев, глава аппарата президента Асгат Сафаров, глава Болгарской исламской академии Камиль Исхаков и другие.

Прощание с Акуловым прошло 3 мая в казанском Доме офицеров. Фото Олега Тихонова



«Абсурдному» переносу порохового завода — быть

Завершилась интрига вокруг переноса Казанского порохового завода. Перенос действительно состоится — теперь известно официально. Как и предполагалось, новым местом для проблемного предприятия станет поселок Кизнер в Удмуртии. Об этом на праздновании 230-летнего юбилея завода объявил первый заместитель генерального директора Ильдус Самитов.

Сейчас Минпромторг РФ разрабатывает план переноса объекта. О сроках пока ничего не известно, но, по словам собеседников «Реального времени», это процесс может занять 2-3 года.

Отметим, что разговоры о закрытии на территории Казани порохового завода (и о его появлении в Удмуртии) ходили с сентября 2017 года. Несмотря на это, гендиректор предприятия Александр Лившиц категорически все опровергал. «Я вам точно говорю: завод останется. Здесь [в Казани] исторический центр пороходелия России. Перемещать все это в другую область было бы абсурдно!».

Из Минкульта в «Архив» и обратно

В Татарстане новый министр культуры. На днях Минниханов назначил на этот пост Ираду Аюпову, которая ранее возглавляла Государственный комитет по архивному делу. Впрочем, Минкульт для Аюповой — не новое место: в 2008—2015 годах она была заместителем (в том числе первым заместителем) министра. До этого чиновница поработала в Министерстве экономики и в администрации Казани.

Бывший министр культуры Айрат Сибагатуллин, который возглавлял министерство с 2011 года, несколько недель назад покинул пост в связи с выходом на пенсию. Но не вышел на пенсию, а был назначен исполнительным директором ТНВ. Как и Аюпова, он ушел в знакомую для него сферу. До того, как стать министром, Сибагатуллин уже работал на ТНВ, а еще ранее был заместителем председателя другого телеканала — ГТРК «Татарстан».

В свою очередь на оставленную Аюповой должность руководителя Госкомитета по архивному делу 4 мая была назначена бывшая заместитель министра образования РТ Гульнара Габдрахманова.

Проект генплана для столицы Татарстана готовил Институт генплана Москвы. Фото kzn.ru

Казанцев собираются уплотнить

В конце мая откроются публичные слушания по проекту нового генплана Казани до 2035 года. Они должны проходить в 13 этапов. 4 июня проект будет представлен в городском Управлении архитектуры и градостроительства, а последние слушания намечены уже на 6 июня.

Проект генплана для столицы Татарстана готовил Институт генплана Москвы. Представленный им вариант устроил не всех экспертов. Проект раскритиковал завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич.

У него много замечаний к документу. В частности, предполагается, что к 2035 году население Казани увеличится до 1,43 млн человек, а с учетом приезжих — до 1,52 млн. Разработчики заложили в проект существенное повышение плотности населения города — с нынешних 1,91 тыс. до 2,38 тыс. человек на квадратный километр. Дальнейшее расширение границ Казани проектом не предусмотрено. Кроме того, в Казани, согласно проекту, не должно остаться сельхозугодий (сейчас они занимают более 10 тыс. гектаров). Площадь садоводств также сократится, зато вырастет территория жилых кварталов — с 12,23 до 16,67 гектара.

По словам Дембича, есть риск, что после слушаний исполком Казани утвердит генплан, независимо от того, какие замечания поступят от горожан.

Сын комбата — новый замглавы МВД

У главы МВД по Татарстану Артема Хохорина появился новый заместитель. 3 мая пост замминистра по указу президента РФ занял полковник внутренней службы Алексей Завгороднев. Новый зам будет курировать важнейшее кадровое направление, медчасть МВД, а возможно ему будет передано руководство и подразделениями тыла, в последние годы они подчинялись непосредственно министру.

Некоторое время до назначения Завгороднева кресло заместителя пустовало — пару месяцев назад этот пост освободил генерал-майор Дамир Динниулов, отработав на нем 16 лет при двух министрах. В отставке 55-летний офицер не остался без дела — он стал председателем правления регионального объединения ДОСААФ.

Новый замминистра на 10 лет моложе предшественника, но его назначение не стало неожиданностью. Алексей Завгороднев начинал оперативником в угрозыске в 1995-м, в 2009-м возглавил оперативно-разыскную «антинаркотическую» часть угрозыска МВД по РТ, а через 2 года стал начальником штаба министерства. Впрочем, к официальному сроку службы в 23 года Завгороднего можно добавить детство, которое он провел в гарнизонах вместе с отцом-офицером.

3 мая пост замминистра по указу президента РФ занял полковник внутренней службы Алексей Завгороднев. Фото 16.мвд.рф



Отец будущего замминистра Анатолий Завгороднев был комбатом — командиром 15-го отдельного моторизованного батальона милиции, который базировался в ТАССР, но выполнял задачи по всей стране, а позже был реорганизован в моторизованный полк МВД — войсковую часть 5561.

Предприниматели «спелись» против «Татсоцбанка»

На этой неделе разгорелся скандал вокруг «Татсоцбанка» семьи Колесовых. Руководители сразу двух компаний из Казани и Чебоксар подали в УВД Казани заявления о привлечении членов правления и сотрудников банка к уголовной ответственности по признакам мошенничества. Заявители — учредитель ООО «Победа» и депутат горсовета Чебоксар Виктор Шмаков, а также учредители ООО «Галерея вин» Яков Цейнштейн и Ирина Кузьмина.

По словам Шмакова, в 2011 году «Татсоцбанк» искал помещение под офис в столице Чувашии. «У меня было несколько тысяч квадратов арендных площадей. Ну такие сладкие речи от них были: «Мы — банк, хотим офис открыть, кредитуем малый бизнес», — вспоминает он.

«Я говорю: «А стройплощадку [мою] прокредитуете?» — «Вот вам, пожалуйста, 100 млн рублей, надо будет — еще 200 дадим», — отвечали они. В итоге я заключил с ними договор, запроектировал большой комплекс «Воскресенская горка» из домов в 15, 17, 25 этажей, купил землю, котлованы вырыл», — продолжает Шмаков.

В кризис у Шмакова возникли трудности с обслуживанием долга, последовало разбирательство, в результате которого стороны подписали мировое соглашение. В поданном 18 апреля 2018 года заявлении на возбуждение дела чебоксарский бизнесмен и депутат написал, что «руководство банка начало оказывать давление», шантажируя его привлечением к уголовной ответственности и «физической расправой» и «требуя переписать на человека, которого укажет банк, все имущество предприятия».

На этой неделе разгорелся скандал вокруг «Татсоцбанка» семьи Колесовых. Фото Романа Хасаева



«Галерея вин», у которой также был долг перед банком, обратилась в правоохранительные органы еще в январе этого года, попросив привлечь по статье «мошенничество» сотрудников банка и бывшего водителя, а ныне директора ООО «Эталон Авто» Андрея Дмитриева. «Сценарий к нам со Шмаковым был применен одинаковый. По нашей информации, с таким же столкнулись еще две организации», — рассказал «Реальному времени» Яков Цейнштейн.

Зампред «Татсоцбанка» Сергей Маслаков заявил «Реальному времени», что должники Шмаков и Цейнштейн «спелись». Они «все делают для того, чтобы провоцировать банк. Это просто месть», говорит он. По словам Маслакова, в 2016 году Шмаков подавал похожее заявление в УВД Чебоксар, которое не нашло в деле уголовного состава.

Карадениз завершает карьеру

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз объявил о завершении футбольной карьеры. 38-летний футболист из Турции уйдет после окончания нынешнего сезона, о чем сообщил на пресс-конференции 3 мая.

«Иногда человек хочет что-то рассказать и объяснить, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все эти годы меня очень поддерживала семья, и я благодарен им. 10 очень хороших лет я провел в Казани, и мы с «Рубином» добились больших успехов. Я с гордостью носил футболку «Рубина». Чувствую, что мой футбольный путь подходит к концу. У меня осталось здесь две игры. В Казани меня очень тепло приняли, и я всегда чувствовал себя как дома. Всегда говорил и буду говорить, что Казань — мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине», — сказал Карадениз.

Карадениз — воспитанник турецкого клуба «Трабзонспор», в составе которого выступал в 1997—2008 годах. Двукратный обладатель Кубка Турции, дважды чемпион России, а также обладатель Кубка России.

ОПРОС