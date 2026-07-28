Источник: Билялов из «Ак Барса» мог перейти в «Металлург» или «Шанхай»

Голкипер имел предложения от двух клубов КХЛ, но в итоге продлил контракт с казанской командой

Фото: Динар Фатыхов

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов имел предложения от «Металлурга» и клуба «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает издание «Сила Спорта».

По информации источника, представители «Металлурга» и «Шанхая» вели переговоры с агентом хоккеиста. Однако сторона Билялова выбрала вариант с продлением контракта с «Ак Барсом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне казанский клуб объявил о новом соглашении с вратарем. Билялов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом».

Напомним, ранее в «Шанхай» перешли экс-форварды казанских «барсов» Дмитрий Яшкин и Ник Петан. Подробнее об этих переходах, а также трансферной кампании «Ак Барса» можно почитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин