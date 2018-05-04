«Гекдениз, 61-й номер — навечно твой. Но мы с тобой не прощаемся»

Как «Черномора» провожали из большого футбола

Фото: Максим Платонов

О том, что любимец казанской футбольной публики «дядька Черномор» собирается объявить о завершении карьеры, стало известно лишь утром вчерашнего дня. Прошедшая вечером прощальная пресс-конференция футболиста оказалась действом сколь трогательным, столь и своеобразным — никогда и никого «Рубин» не провожал прежде в таком формате. О том, как Гекдениз собирается подружить турецких и казанских болельщиков, когда планирует закончить строительство мечети и готов ли идти в тренеры, — в репортаже «Реального времени».

«Карадениз сразу заявил, что пришел стать чемпионом»

Гекдениз Карадениз, наряду с Кристианом Ансальди и Романом Шароновым, стал одним из первых и ключевых приобретений чемпионского «Рубина» 2008 года. После невзрачного сезона-2007 казанцы начали активную трансферную кампанию «под 50-летие» клуба, и Курбан Бердыев самолично ездил в Турцию, Европу и Латинскую Америку, чтобы подобрать нужных игроков. Уроженец Трабзона и воспитанник «Трабзонспора» приглянулся специалисту еще в годы его работы в Турции, а когда Гекдениз стал блистать за родной клуб и за сборную Турции, он понял, что ему крайне необходим такой креативный и юркий игрок. Да и как Курбан Бекиевич сам признавался, он нуждался в неких «опорах», на которых можно было строить крепкую чемпионскую команду. Одной из таких опор и стал «Черномор».

— Когда тот чемпионский сезон только начинался, Гекдениз сказал: «Я пришел, чтобы стать чемпионом», — открыл «вечер воспоминаний» тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов. — И тогда никто не верил, говорили — зачем он злит наших соперников. И во многом у нас все получилось благодаря таким людям, как ты.

— Когда клубу исполнилось 60 лет, я говорил ребятам, что нашему тренерскому составу повезло, что у нас есть такой игрок, — поддержал своего коллегу главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. — Гекдениз, ты знай, что это твой клуб. У меня такое ощущение, что я отрываю что-то от сердца. С такими игроками тяжело прощаться. Даже когда мы работали в «Ростове», было приятно просто увидеть и просто пообщаться с тобой. Это твой дом, и мы с тобой не прощаемся.

Гекдениз, ты знай, что это твой клуб. У меня такое ощущение, что я отрываю что-то от сердца. С такими игроками тяжело прощаться



«Не ожидал, что будет так тяжело прощаться»

Как признавался сам Гекдениз Карадениз два года назад, он уже считает себя казанцем. Одиннадцатый год в столице Татарстана стал последним в российском этапе его карьеры и вообще в футбольной жизни турецкого полузащитника.

— Иногда человек хочет что-то объяснить и не находит нужные слова, — начал герой дня. — Моей футбольной карьере 20 лет. На всем ее протяжении меня очень поддерживала моя семья, и я очень ей благодарен. 10 лет своей карьеры я играл за «Трабзонспор» и горд этим. И, пользуясь случаем, и болельщикам «Трабзона» выражаю благодарность. В Казани я также провел очень хорошее время. И я с гордостью носил футболку «Рубина». Я уже чувствую, что моя футбольная дорога заканчивается. Осталось два матча здесь, в Казани. И клуб, и город очень тепло меня приняли. Я всегда чувствовал себя здесь, как дома.

Отметим, что ближайшая игра с «Уфой» станет для Карадениза последней за «Рубин» на казанской земле. Пользуясь случаем, «Черномор» поблагодарил всех казанских и российских болельщиков, а также соперников. Отдельные слова были сказаны им и в адрес главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

— Отдельное спасибо хочу сказать Курбану Бекиевичу. Он сыграл очень важную роль в моей карьере. И каждому игроку, с которым я играл в «Рубине» и играю сейчас, тоже спасибо. Мы всегда были единой командой и на поле, и вне его. Для меня это оказалось очень тяжелым моментом, я не ожидал, что будет так трудно прощаться с «Рубином», — с нотками грусти в голосе сказал Карадениз.

Отдельное спасибо хочу сказать Курбану Бекиевичу. Он сыграл очень важную роль в моей карьере. И каждому игроку, с которым я играл в «Рубине» и играю сейчас, тоже спасибо



— Будет ли у вас прощание и в родном городе с «Трабзонспором»? — уточнил корреспондент «Реального времени».

— Моя давняя мечта — соединить болельщиков «Трабзона» и «Рубина» и организовать какой-то прощальный матч. Особенно болельщики «Трабзона» имеют такое желание. Но пока я не могу это сделать. Тяжело состыковать, оба чемпионата идут в одно время.

— А будет ли прощальный матч Карадениза в Казани? «Рубин» пока никого с такими почестями не провожал, — следует вопрос уже генеральному директору клуба Рустему Сайманову.

— Подумаем. Может быть, с «Трабзоном» что-нибудь придумаем. Мы обсуждали это с Курбаном Бекиевичем. Возможно, попробуем договориться. Идея интересная, — сказал Сайманов.

«Даст Бог, в течение года закончу строительство мечети»

В 2016 году Карадениз говорил, что обязан построить мечеть до завершения своей карьеры. Местом для возведения храма была выбрана деревня Калинино в Высокогорском районе. «Я должен был ее построить, это мой долг! Сам себе когда-то сказал: если смогу стать хорошим футболистом, обязательно возведу мечеть. Аллах дал мне возможность заниматься любимым делом и хорошо зарабатывать. Так что я просто не имею права не исполнить обещание, данное самому себе», — говорил футболист. Сегодня игрок заявил о завершении своей карьеры, и, разумеется, логично было узнать у него, как обстоят дела со строительством.

— Стройка продолжается. Если Бог даст, планируем в течение года завершить ее, — лаконично ответил вашему корреспонденту футболист. Вся команда и тренерский состав клуба вслед за Рустемом Саймановым аплодировали этим словам.

Удачи его семье, и я думаю, что он мог бы поучаствовать в качестве тренера в нашей «рубиновой» семье. Я надеюсь, что мы еще выйдем вместе с ним сражаться



Рустем Сайманов: «Гекдениз, мы с тобой не прощаемся»

Журналисты намекали на продолжение футбольной карьеры турецкого игрока уже в ином качестве, а именно тренерском. И если сам Карадениз ответил довольно обтекаемыми фразами, то Рустем Сайманов был категоричен.

— Я как футболист уже решил закончить свою карьеру, но из футбола уходить не буду. Хочу остаться, — признался турецкий полузащитник. — Но это не только мое решение, не все зависит от меня. Если какое-то решение будет, вы сразу же узнаете.

— Гекдениза никому представлять не нужно, — взял слово Сайманов. — Этот человек золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего клуба. И отыграл без травм. Это наш, уже полноценный казанец. Наверное, где-то символично, что 10 лет назад я тоже представлял его команде полного сил, и он верой и правдой защищал цвета нашего клуба. Бескомпромиссно отдавал себя. И дай Бог, что в игре с «Уфой» он выйдет на поле и себя еще покажет. И по общему решению наших инвесторов и тренеров клуба мы закрепляем 61-й номер навечно за тобой. И знай, что мы с тобой не прощаемся, — «пригрозил» Сайманов, приобняв Карадениза.

Возможно, что-то зная, уже совсем прямо заявил о своем желании поработать под началом Гекдениза Карадениза и капитан «Рубина» Цезарь Навас: «Хотел бы сказать и от всех игроков, с которыми он играл и играет сейчас: для нас было честью быть вместе с ним столько лет. Удачи его семье, и я думаю, что он мог бы поучаствовать в качестве тренера в нашей «рубиновой» семье. Я надеюсь, что мы еще выйдем вместе с ним сражаться», — поставил правильное многоточие опытный испанец в казанском этапе карьеры Гекдениза Карадениза.



Все правильно. Оставайся, «Черномор»!

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов