«Гекдениз, 61-й номер — навечно твой. Но мы с тобой не прощаемся»
Как «Черномора» провожали из большого футбола
О том, что любимец казанской футбольной публики «дядька Черномор» собирается объявить о завершении карьеры, стало известно лишь утром вчерашнего дня. Прошедшая вечером прощальная пресс-конференция футболиста оказалась действом сколь трогательным, столь и своеобразным — никогда и никого «Рубин» не провожал прежде в таком формате. О том, как Гекдениз собирается подружить турецких и казанских болельщиков, когда планирует закончить строительство мечети и готов ли идти в тренеры, — в репортаже «Реального времени».
«Карадениз сразу заявил, что пришел стать чемпионом»
Гекдениз Карадениз, наряду с Кристианом Ансальди и Романом Шароновым, стал одним из первых и ключевых приобретений чемпионского «Рубина» 2008 года. После невзрачного сезона-2007 казанцы начали активную трансферную кампанию «под 50-летие» клуба, и Курбан Бердыев самолично ездил в Турцию, Европу и Латинскую Америку, чтобы подобрать нужных игроков. Уроженец Трабзона и воспитанник «Трабзонспора» приглянулся специалисту еще в годы его работы в Турции, а когда Гекдениз стал блистать за родной клуб и за сборную Турции, он понял, что ему крайне необходим такой креативный и юркий игрок. Да и как Курбан Бекиевич сам признавался, он нуждался в неких «опорах», на которых можно было строить крепкую чемпионскую команду. Одной из таких опор и стал «Черномор».
— Когда тот чемпионский сезон только начинался, Гекдениз сказал: «Я пришел, чтобы стать чемпионом», — открыл «вечер воспоминаний» тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов. — И тогда никто не верил, говорили — зачем он злит наших соперников. И во многом у нас все получилось благодаря таким людям, как ты.
— Когда клубу исполнилось 60 лет, я говорил ребятам, что нашему тренерскому составу повезло, что у нас есть такой игрок, — поддержал своего коллегу главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. — Гекдениз, ты знай, что это твой клуб. У меня такое ощущение, что я отрываю что-то от сердца. С такими игроками тяжело прощаться. Даже когда мы работали в «Ростове», было приятно просто увидеть и просто пообщаться с тобой. Это твой дом, и мы с тобой не прощаемся.
Гекдениз, ты знай, что это твой клуб. У меня такое ощущение, что я отрываю что-то от сердца. С такими игроками тяжело прощаться
«Не ожидал, что будет так тяжело прощаться»
Как признавался сам Гекдениз Карадениз два года назад, он уже считает себя казанцем. Одиннадцатый год в столице Татарстана стал последним в российском этапе его карьеры и вообще в футбольной жизни турецкого полузащитника.
— Иногда человек хочет что-то объяснить и не находит нужные слова, — начал герой дня. — Моей футбольной карьере 20 лет. На всем ее протяжении меня очень поддерживала моя семья, и я очень ей благодарен. 10 лет своей карьеры я играл за «Трабзонспор» и горд этим. И, пользуясь случаем, и болельщикам «Трабзона» выражаю благодарность. В Казани я также провел очень хорошее время. И я с гордостью носил футболку «Рубина». Я уже чувствую, что моя футбольная дорога заканчивается. Осталось два матча здесь, в Казани. И клуб, и город очень тепло меня приняли. Я всегда чувствовал себя здесь, как дома.
Отметим, что ближайшая игра с «Уфой» станет для Карадениза последней за «Рубин» на казанской земле. Пользуясь случаем, «Черномор» поблагодарил всех казанских и российских болельщиков, а также соперников. Отдельные слова были сказаны им и в адрес главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
— Отдельное спасибо хочу сказать Курбану Бекиевичу. Он сыграл очень важную роль в моей карьере. И каждому игроку, с которым я играл в «Рубине» и играю сейчас, тоже спасибо. Мы всегда были единой командой и на поле, и вне его. Для меня это оказалось очень тяжелым моментом, я не ожидал, что будет так трудно прощаться с «Рубином», — с нотками грусти в голосе сказал Карадениз.
Отдельное спасибо хочу сказать Курбану Бекиевичу. Он сыграл очень важную роль в моей карьере. И каждому игроку, с которым я играл в «Рубине» и играю сейчас, тоже спасибо
— Будет ли у вас прощание и в родном городе с «Трабзонспором»? — уточнил корреспондент «Реального времени».
— Моя давняя мечта — соединить болельщиков «Трабзона» и «Рубина» и организовать какой-то прощальный матч. Особенно болельщики «Трабзона» имеют такое желание. Но пока я не могу это сделать. Тяжело состыковать, оба чемпионата идут в одно время.
— А будет ли прощальный матч Карадениза в Казани? «Рубин» пока никого с такими почестями не провожал, — следует вопрос уже генеральному директору клуба Рустему Сайманову.
— Подумаем. Может быть, с «Трабзоном» что-нибудь придумаем. Мы обсуждали это с Курбаном Бекиевичем. Возможно, попробуем договориться. Идея интересная, — сказал Сайманов.
«Даст Бог, в течение года закончу строительство мечети»
В 2016 году Карадениз говорил, что обязан построить мечеть до завершения своей карьеры. Местом для возведения храма была выбрана деревня Калинино в Высокогорском районе. «Я должен был ее построить, это мой долг! Сам себе когда-то сказал: если смогу стать хорошим футболистом, обязательно возведу мечеть. Аллах дал мне возможность заниматься любимым делом и хорошо зарабатывать. Так что я просто не имею права не исполнить обещание, данное самому себе», — говорил футболист. Сегодня игрок заявил о завершении своей карьеры, и, разумеется, логично было узнать у него, как обстоят дела со строительством.
— Стройка продолжается. Если Бог даст, планируем в течение года завершить ее, — лаконично ответил вашему корреспонденту футболист. Вся команда и тренерский состав клуба вслед за Рустемом Саймановым аплодировали этим словам.
Удачи его семье, и я думаю, что он мог бы поучаствовать в качестве тренера в нашей «рубиновой» семье. Я надеюсь, что мы еще выйдем вместе с ним сражаться
Рустем Сайманов: «Гекдениз, мы с тобой не прощаемся»
Журналисты намекали на продолжение футбольной карьеры турецкого игрока уже в ином качестве, а именно тренерском. И если сам Карадениз ответил довольно обтекаемыми фразами, то Рустем Сайманов был категоричен.
— Я как футболист уже решил закончить свою карьеру, но из футбола уходить не буду. Хочу остаться, — признался турецкий полузащитник. — Но это не только мое решение, не все зависит от меня. Если какое-то решение будет, вы сразу же узнаете.
— Гекдениза никому представлять не нужно, — взял слово Сайманов. — Этот человек золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего клуба. И отыграл без травм. Это наш, уже полноценный казанец. Наверное, где-то символично, что 10 лет назад я тоже представлял его команде полного сил, и он верой и правдой защищал цвета нашего клуба. Бескомпромиссно отдавал себя. И дай Бог, что в игре с «Уфой» он выйдет на поле и себя еще покажет. И по общему решению наших инвесторов и тренеров клуба мы закрепляем 61-й номер навечно за тобой. И знай, что мы с тобой не прощаемся, — «пригрозил» Сайманов, приобняв Карадениза.
Возможно, что-то зная, уже совсем прямо заявил о своем желании поработать под началом Гекдениза Карадениза и капитан «Рубина» Цезарь Навас: «Хотел бы сказать и от всех игроков, с которыми он играл и играет сейчас: для нас было честью быть вместе с ним столько лет. Удачи его семье, и я думаю, что он мог бы поучаствовать в качестве тренера в нашей «рубиновой» семье. Я надеюсь, что мы еще выйдем вместе с ним сражаться», — поставил правильное многоточие опытный испанец в казанском этапе карьеры Гекдениза Карадениза.
Все правильно. Оставайся, «Черномор»!
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