Денис Мантуров показал казанским пороховикам «дорожную карту» на Кизнер

Освобождение территории от порохового завода и артскладов позволит построить в центральной части города свыше 600 тысяч кв. м жилья

Фото: Максим Платонов

Метания Казанского порохового завода между удмуртским Кизнером и родной Казанью, продолжавшиеся несколько месяцев, закончены. Министерство промышленности и торговли РФ приняло своеобразную «дорожную карту» по выносу опасного производства из центральной части Казани в дальний и глухой район Удмуртии. Впрочем, точные сроки выезда из столицы так и не определены, но, скорее всего, на строительство нового порохового завода для «казанцев» отведут «2—3 года». Подробнее — в материале «Реального времени».

Не верьте новостям из Ново-Огарево?

Захватывающая эпопея с переездом Казанского порохового завода с самого начала походила на лихо закрученный сценарий с непредсказуемой развязкой. Стоило главе Минпромторга РФ Денису Мантурову в сентябре прошлого года доложить президенту страны Владимиру Путину о планах по перепрофилированию удмуртской площадки по утилизации химоружия под новое пороховое производство, как вслед за этим последовала череда противоречивых заявлений из Казани. Более того, через несколько дней после шокирующей для всех казанцев новости, прозвучавшей из президентской резиденции в Ново-Огарево, новый гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц попытался дезавуировать идею переезда.

В частности, он заявил позднее журналистам, что «эта информация взята из прессы», а «документов нет». «Что касается достоверности информации о закрытии завода, — сделал он заметную паузу. — Мы с вами в прессе прочитали, что один из вариантов звучал как перенос порохового завода в Удмуртию», — давая понять, что переезд — это один из вариантов развития события, а не окончательное решение.

Сам он был уверен, что сюрприза с переездом не случится. «Я вам точно говорю: завод останется, — горячо убеждал он недоверчивых журналистов. — Здесь исторический центр пороходелия России. Здесь все сконцентрировано — производство, наука, ГОСНИИХП, «Союзхимпроект», КХТИ, техникумы, университет. Перемещать все это в другую область было бы абсурдно!» — уверял он. Таким образом, складывалось впечатление, что Казанский пороховой завод сопротивляется переезду и готов биться до последней пяди родной земли. И практически все это время Казанский пороховой работал с мыслью остаться в Казани. Среди лоббистов интересов казанского завода даже назывался вице-премьер Рогозин.

Стоило Денису Мантурову в сентябре прошлого года доложить Владимиру Путину о планах по перепрофилированию удмуртской площадки по утилизации химоружия под новое пороховое производство, как вслед за этим последовала череда противоречивых заявлений из Казани. Фото kremlin.ru



Задний ход «дали» на 230-летии завода

Правда, на пышном праздновании 230-летнего юбилея завода снова не обошлось без неожиданных сенсаций. Первый заместитель гендиректора Ильдус Самитов вдруг дал «задний ход», объявив журналистам, что казанский завод все-таки переедет в Кизнер! Шутка? Ничуть! Правда, на юбилейных торжествах он не назвал ни сроков, ни подробностей переезда.

Отчего же земля ушла из-под ног Казанского порохового завода, Ильдус Самитов не стал говорить и на следующий день после зажигательного праздника. Не владея навыками тонкой дипломатии в общении со СМИ, он гневно рявкнул по мобильному телефону, попросив прессу не отвлекать его от работы на совещании.

Пресс-секретарь ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» находилась в этот день на отдыхе, сообщили по рабочему номеру. Одним словом, казанцы остались в легком недоумении: это всерьез и надолго или как? «Но он точно сказал, что пороховой переедет», — удивлялся в разговоре с «Реальным временем» один из высокопоставленных чиновников мэрии Казани. Осталось узнать — когда?

Министерство промышленности и торговли РФ положило конец мучительным метаниям порохового завода между Казанью и Кизнером. Как сообщила «Реальному времени» пресс-служба Минпромторга РФ, сейчас ведется разработка исходных данных для проектирования и строительства завода в поселке Кизнер под размещение Казанского порохового завода.

На текущий момент разработан принципиальный план работ, который включает работы по санации объекта УХО в поселке Кизнер, работы по проектированию и строительству в поселке Кизнер новых мощностей и работы по поэтапному сворачиванию опасных производств в Казани, говорится в ответе министерства. Фото udmurt.ru



«На текущий момент разработан принципиальный план работ, который включает работы по санации объекта УХО в поселке Кизнер, работы по проектированию и строительству в поселке Кизнер новых мощностей и работы по поэтапному сворачиванию опасных производств в Казани», — говорится в ответе министерства «Реальному времени». В нем уточняется, что проектирование завода начнется после сбора всех необходимых данных и сведений, а «источники финансирования работ по проектированию будут определены позднее». Ни о каких других возможных вариантах модернизации ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» не упоминается.

Неофициальные источники считают, что затягивать с анонсированным переездом не станут и постараются в 2—3 года завершить проектирование и строительство порохового производства в Кизнере.

Пороховой уходит вслед за вертолетным

Заметим, что Казанский пороховой завод станет вторым крупным промышленным предприятием, которое освободит территорию Кировского района Казани. В этом году в очередной раз пообещал вывезти устаревшие производственные мощности ОАО «Казанский вертолетный завод». Недавно КВЗ открыл новое гальваническое производство стоимостью 2 млрд рублей на базовой площадке в Авиастроительном районе, но еще «не съехал» со старой территории. После него освободится около 19 га земли. Но больше всего поспособствует реновации депрессивного района Казани выезд «пороховиков». По оценке экспертов, вместе с артскладами здесь освободится гигантская площадь в 1 тысячу га, где можно возвести около 600 тысяч кв. м жилья. «Кировский район станет трендом жилищного строительства Казани на ближайшие годы», — считает авторитетный казанский архитектор Александр Дембич.

«То, что они должны уехать — имеются в ввиду пороховой и вертолетный заводы — говорилось давно, и наконец-то эти события происходят. Конечно жалко, когда благоприятные территории занимают два производственных комплекса. Если говорить о порохом заводе, то, конечно, востребованное производство, а вертолетное доживало последние годы и не было столь эффективным. Поэтому хорошо, что они уходят. Освобождаются большие территории в центральной части города: здесь побережье Волги очень благоприятное для других видов деятельности, кроме как производственной», — отметил он.

В каком состоянии находятся эти земли? Говорят, что горстка земли, взятая в цехе порохового, может сразу вспыхнуть от спички? «Эти байки преувеличены, — не соглашается Александр Алексеевич. — Там, конечно, есть участки, где требуется серьезная рекультивация. Но три четверти территории в нормальном состоянии, которую можно осваивать».

По словам Дембича, пока территории «оборонщиков» не включали в проект планировки «Адмиралтейской слободы». Фото Максима Платонова



«Адмиралтейская слобода» на доработке

Другое дело и наконец-то как осваивать. «На мой взгляд, это должно быть публично обсуждено. Потому что территория благоприятная — находится на верхних отметках, на берегу Волги, рядом с мощными транспортными коммуникациями. Это прекрасное место для дальнейшего городского развития. Здесь большие лесные массивы, им по 50 лет, уничтожать их нельзя! Нужно сохранить леса! Если так подойти, то можно построить 400—500 тысяч кв. м жилья без ущерба для окружающей среды», — привел он предварительные цифры.

По его словам, пока территории «оборонщиков» не включали в проект планировки «Адмиралтейской слободы», который и без этого проходит корректировку и вскоре выйдет в окончательном виде. Но, видимо, его снова вернут для доработки в связи с расширением Адмиралтейской слободы (рассчитан на 300 тыс. кв. м жилья).