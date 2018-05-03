Ты богат, но я богаче: кто попал в топ рейтинга чиновников по доходам от казанского Кремля?

Самыми финансово успешными оказались семьи братьев Метшиных, председателя госкомитета Татарстана по закупкам Ольги Редько и депутаты Госсовета

Фото: Максим Платонов

Сегодня на брифинге в кабинете министров официальный представитель Кремля Лилия Галимова отдала дань уважения усопшему Тимуру Акулову, похвалила за профессиональные успехи Ираду Аюпову и представила журналистам рейтинг самых богатых чиновников в Татарстане, который был составлен по итогам декларационной кампании. Как выяснилось, доходы супруги президента РТ упали за год в десятки раз, а среди глав районов больше всего отметились всем известные семьи. Подробности — в материале «Реального времени».

Большая утрата

Свой брифинг в кабинете министров официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова начала сегодня с добрых слов в отношении ушедшего Тимура Акулова.

— Человек — невероятный профессионал, человек глубокого ума, человек, который вместе с Минтимером Шариповичем в свое время в принципе вырабатывал для Татарстана такое новое направление, как международная дипломатия, благодаря которому у нас появились первые международные друзья, партнеры, с которыми мы начали работать, — перечисляла, грустно вздыхая, Галимова.

Спикер напомнила, что в 1995—1996 годах Акулов участвовал в спасении татарстанского экипажа из Кандагара.

— В Афганистан он летал 28 раз, вел переговоры с талибами для того, чтобы вернуть наш экипаж. Он покорил всех там своей дипломатичностью, блестящим знанием арабского языка и глубоким знанием Корана. Все мы знаем, к чему привели в перспективе эти переговоры, — благодаря договоренностям в том числе с такими странами, как Иран и Объединенные Арабские Эмираты, нашему экипажу удалось сбежать — все воздушные ворота для этого были открыты, — напомнила официальный представитель Кремля, назвав кончину Тимура Акулова очень большой утратой.

В казанском Кремле решили составить свой собственный рейтинг. И начали с депутатов Госдумы от Татарстана. Фото Максима Платонова

В казанском Кремле отметили самых богатых

Основной же темой брифинга стала декларационная кампания. Срок подачи деклараций о доходах госслужащих завершился 30 апреля. Подводя итоги, в казанском Кремле решили составить свой собственный рейтинг. И начали с депутатов Госдумы от Татарстана. О некоторых из них «Реальное время» уже писало. Топ-5 самых финансово успешных татарстанских депутатов в нижней палате парламента получился таким:

Айрат Хайруллин — 168,4 млн рублей;

Ирек Богуславский — 47,6 млн рублей;

Альфия Когогина — 30, 2 млн рублей;

Айрат Фаррахов — 16,5 млн рублей;

Александр Сидякин — 13,5 млн рублей.

В декларациях депутатов Госсовета РТ значатся гораздо более крупные цифры.

Альберт Фахрутдинов, гендиректор завода «Кулон», — 604,6 млн рублей;

Фоат Комаров, советник гендиректора «СМП-Нефтегаз», — 427,6 млн рублей;

Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис», — 407,3 млн рублей;

Наиль Маганов, гендиректор ПАО «Татнефть», — 138, 6 млн рублей;

Дмитрий Самаренкин, председатель совета директоров «Казанский жировой комбинат», — 132,9 млн рублей.

С этого года отчитываться о доходах и расходах должны также муниципальные служащие. Всего в адрес президента в рамках декларационной кампании поступило 7 744 справки. Отказались предоставлять данные о доходах 18 человек, семь из них уже сложили свои полномочия, оставшиеся — в процессе. Шесть «отказников» трудились в Нижнекамске, три — в Тетюшском районе, четыре — в Муслюмовском, по одному — в Рыбной Слободе, Азнакаево, Альметьевске, Аксубаево и Менделеевске.

Отказ отчитываться Лилия Галимова называет нормальным явлением и отмечает, что в прошлом году таких чиновников было больше. Фото Максима Платонова



Отказ отчитываться Лилия Галимова называет нормальным явлением и отмечает, что в прошлом году таких чиновников было больше.

— Они просто приняли решение не сдавать декларацию. За ними никакие нарушения не числятся. Это происходит регулярно — часть людей отказывается сдавать декларацию, — пояснила официальный представитель казанского Кремля.

Кроме того, она рассказала, что технические ошибки система нашла у 37 человек — у них есть время исправить недочеты до конца мая.

Отдельно в казанском Кремле составили рейтинг по совокупному доходу среди глав районов. Больше всех в 2017 году заработали семьи братьев Метшиных, сына главы татарстанского Росреестра, которого отправили в прошлом году поднимать Буинск, и экс-министра образования РТ.

Ильсур Метшин, мэр Казани, — 94,3 млн рублей;

Марат Зяббаров, глава Буинского района, — 56,1 млн рублей;

Айдар Метшин, глава Нижнекамского района, — 28,6 млн рублей;

Энгель Фаттахов, глава Актанышского района, — 11,7 млн рублей;

Алмаз Ахметшин, глава Нурлатского района, — 6 млн рублей.

Упавшие доходы супруги президента и успешный Марат Муратов

Сам президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о заработанных 7 млн 766 тысячах 776 рублях и 45 копейках. Это немногим больше, чем в 2016 году, когда он заработал 7,51 млн рублей. Доходы супруги президента Гульсины Миннихановой составили 137,4 млн рублей — в 20 раз меньше, чем годом ранее, когда она продала 49% УК «ООО «Лучано» и задекларировала доход в 2,35 млрд рублей.

Доходы супруги президента Гульсины Миннихановой составили 137,4 млн рублей — в 20 раз меньше, чем годом ранее, когда она продала 49% УК «ООО «Лучано» и задекларировала доход в 2,35 млрд рублей. Фото Максима Платонова

В правительстве Татарстана по совокупному доходу первые пять мест поделили между собой министры и заместители премьер-министра РТ, а рейтинг возглавила руководитель госкомитета РТ по закупкам.

Ольга Редько, председатель госкомитета РТ по закупкам, — 21,7 млн рублей;

Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра РТ, — 11,2 млн рублей;

Равиль Кузюров, министр лесного хозяйства РТ, — 10, 6 млн рублей;

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ, — 10,5 млн рублей;

Рафис Бурганов, министр образования и науки РТ, — 10,1 млн рублей.

В аппарате президента по совокупному доходу безоговорочное первое место занял Марат Муратов, который с 2013 года руководил реструктуризацией империи «ВАМИН» уже под названием «Просто молоко», в ноябре 2017 года вернулся на пост первого заместителя руководителя аппарата президента РТ.

Марат Муратов, первый заместитель руководителя аппарата президента РТ, — 161,9 млн рублей;

Адель Галявов, заместитель управления делами президента РТ, — 18,4 млн рублей;

Муслих Ситдиков, управляющий делами президента РТ, — 15,3 млн рублей;

Алексей Рыбалко, замначальника Управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента президента РТ по вопросам внутренней политики, — 11,3 млн рублей;

Рустэм Гайнетдинов, заведующий отделом прикладных исследований и проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента президента РТ по внутренней политике, — 10,3 млн рублей.

Сейчас все декларации о доходах за 2017 год с перечислением всего недвижимого имущества чиновников может посмотреть любой желающий на сайте правительства и на нашем сайте.

Кто еще рассматривался на пост министра, Лилия Галимова говорить не стала, но отметила, что Аюпову выбрали в первую очередь за ее профессиональные качества. Фото Олега Тихонова

Человек-профессионал Ирада Аюпова

Еще перед началом брифинга стало известно, что в правительстве наконец определились с кандидатурой на пост нового министра культуры Татарстана. Как и предполагало «Реальное время», должность заняла теперь уже бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.

Кто еще рассматривался на пост министра, Лилия Галимова говорить не стала, но отметила, что Аюпову выбрали в первую очередь за ее профессиональные качества.

— Совершенно очевидны причины принятия такого решения. Человек — профессионал. В Министерстве культуры работает с 2008 года, если не ошибаюсь. Имеет очень большой авторитет в профессиональном сообществе, отрасль знает досконально. Кроме того, Ирада Хафизяновна работала в разных направлениях и везде показала себя как очень активный и исполнительный человек, — перечислила заслуги спикер.