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Гульнара Габдрахманова стала новым председателем Госкомитета РТ по архивному делу

18:09, 04.05.2018

Председателем Государственного комитета РТ по архивному делу назначена Гульнара Габдрахманова. Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее Габдрахманова занимала пост заместителя министра образования и науки РТ, сообщает пресс-служба главы РТ.

Накануне стало известно, что бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова назначена министром культуры РТ.

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