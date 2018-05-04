Гульнара Габдрахманова стала новым председателем Госкомитета РТ по архивному делу
Председателем Государственного комитета РТ по архивному делу назначена Гульнара Габдрахманова. Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее Габдрахманова занимала пост заместителя министра образования и науки РТ, сообщает пресс-служба главы РТ.
Накануне стало известно, что бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова назначена министром культуры РТ.ОбществоВласть
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