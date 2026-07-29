Вячеслав Пекса подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
Голкипер вернулся в столицу Татарстана впервые с 2023 года
«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что клуб подписал пробный контракт с 23-летним голкипером Вячеславом Пексой.
Воспитанник клубной академии с 2023 года выступал за команды системы «Торонто Мэйпл Лифс».
С «Ирбисом» Пекса дважды становился бронзовым призером МХЛ (2021,2022).
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