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Вячеслав Пекса подписал пробный контракт с «Ак Барсом»

13:46, 29.07.2026

Голкипер вернулся в столицу Татарстана впервые с 2023 года

Вячеслав Пекса подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
Фото: @ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что клуб подписал пробный контракт с 23-летним голкипером Вячеславом Пексой.

Воспитанник клубной академии с 2023 года выступал за команды системы «Торонто Мэйпл Лифс».

С «Ирбисом» Пекса дважды становился бронзовым призером МХЛ (2021,2022).

Евгений Романов

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