Кривцов высказался о двух отмененных голах в ворота казанского «Рубина»

Полузащитник «Краснодара» забил трижды, но арбитры засчитали лишь один гол футболиста в матче в Казани

Фото: Реальное время

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своих двух отмененных голах в ворота казанского «Рубина». Футболист за игру забил трижды, но арбитры засчитали лишь один его мяч.

— Расстроился лишь, когда первый гол отменили, потому что подумал, что больше шанса забить не будет. А когда забил второй, который засчитали, сказал: «Слава богу». А когда третий не засчитали, подумал: «Ладно, ничего страшного, его можете отменить». А ту красоту, которую забил, не видел вообще куда мяч летел. Когда он попал в сетку, я тут же отвернулся, — сказал Кривцов «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» в Казани завершился поражением хозяев со счетом 1:3. Казанцы забили первыми — отличился Мирлинд Даку, но затем удалился защитник Илья Рожков, оставив команду в меньшинстве. После этого «Краснодар» забил пять раз (два гола не засчитали) и одержал победу.

При этом сам матч ознаменовался судейским скандалом. Подробнее — в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин