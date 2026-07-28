Артем Галимов подписал новый контракт с «Ак Барсом» сроком на один год
Нападающий останется в столице Татарстана до конца сезона 2026/27
Нападающий Артем Галимов подписал новый контракт с «Ак Барсом» сроком на один год.
Таким образом, форвард останется в столице Татарстана до конца сезона 2026/27.
В минувшем сезоне КХЛ вместе с «Ак Барсом» Галимов дошел до финала плей-офф Кубка Гагарина, став серебряным призером турнира.
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