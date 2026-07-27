Неизвестный угрожал судьям после матча «Рубина» с «Краснодаром» в Казани

Соответствующая запись внесена в итоговый протокол встречи

Фото: Реальное время

Судейская бригада Артёма Чистякова подверглось угрозам в Казани после матча между «Рубином» и «Краснодаром». Соответствующая запись внесена в итоговый протокол встречи в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Матч ТВ».

— После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани, — указано в протоколе матча в графе «Замечания по проведению игры».

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, «Рубин» проиграл «Краснодару» (1:3) в стартовом матче нового сезона РПЛ. По ходу первого тайма у казанцев после видеопросмотра был удален защитник Илья Рожков. Также спорным получилось назначение штрафного удара на 45-й минуте, с которого гости сравняли счет.

Игру в Казани обслуживала бригада судей с Артёмом Чистяковым, ему помогали Андрей Образко и Алексей Ширяев, на ВАР — Василий Казарцев (ВАР) и Сергей Чебан (АВАР).

Подробнее можно почитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин