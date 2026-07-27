Неизвестный угрожал судьям после матча «Рубина» с «Краснодаром» в Казани
Соответствующая запись внесена в итоговый протокол встречи
Судейская бригада Артёма Чистякова подверглось угрозам в Казани после матча между «Рубином» и «Краснодаром». Соответствующая запись внесена в итоговый протокол встречи в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Матч ТВ».
— После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани, — указано в протоколе матча в графе «Замечания по проведению игры».
Напомним, «Рубин» проиграл «Краснодару» (1:3) в стартовом матче нового сезона РПЛ. По ходу первого тайма у казанцев после видеопросмотра был удален защитник Илья Рожков. Также спорным получилось назначение штрафного удара на 45-й минуте, с которого гости сравняли счет.
Игру в Казани обслуживала бригада судей с Артёмом Чистяковым, ему помогали Андрей Образко и Алексей Ширяев, на ВАР — Василий Казарцев (ВАР) и Сергей Чебан (АВАР).
Подробнее можно почитать в материале «Реального времени».
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