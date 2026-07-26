Сын экс-чемпиона мира по боксу Тим Цзю победил американца Эррола Спенса

Теперь на счету 31-летнего Цзю 28 побед

Фото: Динар Фатыхов

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — Тим Цзю одержал победу над бывшим чемпионом мира по трем версиям американцем Эрролом Спенсом в 12-раундовом бою промежуточной весовой категории до 72,5 кг, который прошел в Сиднее. Поединок завершился победой Цзю по решению судей, следует из трансляции поединка.

Первоначально бой планировался в весовой категории до 71,6 кг, но Спенс не смог уложиться в лимит и попросил увеличить его. Все судьи единогласно отдали победу Цзю с заметным преимуществом — 118:110, 117:111, 117:111.

Перед боем обсуждалось, как трехлетний перерыв сказался на состоянии Спенса, ранее считавшегося одним из лучших боксеров мира в весовой категории до 66,68 кг и находившегося на грани завоевания титула абсолютного чемпиона. Уже в первом раунде стало ясно, что американец не в лучшей форме: он медленно двигался, проявлял слабую реакцию и в конце раунда чуть не упал от удара. Хотя Цзю не смог сразу воспользоваться этим преимуществом, в дальнейшем он уверенно доминировал на ринге. Спенс был активен, но Цзю наносил более точные и сильные удары. Сам Тим также выглядел не в лучшей форме, но этого оказалось достаточно для убедительной победы над американцем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь на счету 31-летнего Цзю 28 побед (из них 18 нокаутом) и три поражения. Эта победа стала четвертой в последних семи боях.

В июле 2025 года Цзю потерпел поражение в реванше от Себастьяна Фундоры техническим нокаутом в седьмом раунде, упустив возможность стать чемпионом мира по версии WBC. В сентябре 2023 года ему был присвоен титул чемпиона мира по версии WBO после того, как предыдущий обладатель Джермелл Чарло был лишен титула за отказ провести защиту. Цзю успешно защитил свой пояс 15 октября 2023 года, победив Брайана Мендосу. После этого он не смог удержать титул, проиграв Фундоре, а затем и россиянину Бахраму Муртазалиеву нокаутом в третьем раунде в бою за пояс IBF.

Тим Цзю родился в Австралии через два года после переезда своих родителей в 1992 году. Он дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года и завоевал титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, чемпиона Австралии и континентальной Азии по версии WBC, а также титул чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO.

Никита Егоров