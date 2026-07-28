Казанский «Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Гелашвили
Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года
«Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Георгием Гелашвили. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Новое соглашение с Гелашвили рассчитано до 31 мая 2028 года.
Специалист входит в тренерский штаб Анвара Гатиятулина с 2024 года. С казанской командой Гелашвили успел стать обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ (2026).
Ранее «Ак Барс» объявил о продлении контрактов с защитником Никитой Евсеевым и нападающим Артемом Галимовым. При этом сообщалось, что казанцы рассчитывают подписать в тренерский штаб еще одного тренера вратарей, помимо Гелашвили.
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