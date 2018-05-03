Должник «Татсоцбанка»: «Это беспредельщики! Знают, что Колесов решит любой вопрос!»

Учредители чебоксарской «Победы» и казанской «Галереи вин» потребовали для топов татарстанского банка скамью подсудимых

Фото: Роман Хасаев

В УВД Казани поданы два заявления о привлечении к уголовной ответственности членов правления и сотрудников АО «Татсоцбанк» по признакам мошенничества. С обвинениями в адрес банкиров выступили руководители компаний, которые, с их слов, докредитовались практически до банкротства. В самом ТСБ обвиняют «спевшихся» должников во вранье и предлагают дождаться выводов полиции. Тем временем, как выяснило «Реальное время», приглашение на допрос получила депутат Госсовета РТ и предправления ТСБ Анастасия Колесова — в качестве свидетеля.

Должник из Чувашии о сладких речах



«Разве мог я предполагать, что три зампреда казанского банка поведут себя, как какие-то наперсточники?! — заявил «Реальному времени» учредитель ООО «Победа» и депутат Чебоксарского горсовета Виктор Шмаков. — Я отдал им помещения почти на 20 миллионов и еще 19,5 миллиона наличными, а они заперли деньги в сейф, подписали мировое и с ним убежали!..» По словам Шмакова, на этом фокусы не кончились: появился подставной поручитель-«джокер», от имени которого и было произведено погашение задолженности «Победы» на те самые 19,5 млн рублей, а затем «джокер» выставил этот счет Шмаковым… «Судья оказалась принципиальным, чистым и честным человеком, поработала как оперативник и доказала, что эти деньги являются нашими», — рассказывает учредитель «Победы», ставший банкротом. По его мнению, активов компании хватало для того, чтобы рассчитаться и продолжить работу.

Прошедший Афган в составе Витебской дивизии ВДВ парашютист-отличник и пулеметчик Виктор Шмаков успел немало — стал дипломированным юристом, врачом-стоматологом, многодетным отцом и бизнесменом. Свою «Победу» создал в 1999-м, занявшись строительством жилья и сдачей коммерческих площадей в аренду. Продержался на рынке чуть меньше 20 лет. В 2017-м по иску «Татсоцбанка» Шмаков был признан банкротом. Считает, погорел… на доверии.

— В 2011-м году они искали помещение в Чебоксарах, у меня было несколько тысяч квадратов арендных площадей. Ну такие сладкие речи от них были: «Мы — банк, хотим офис открыть, кредитуем малый бизнес», — вспоминает застройщик.

— Я говорю: «А стройплощадку прокредитуете?» — «Вот вам, пожалуйста, 100 млн рублей, надо будет — еще 200 дадим», — отвечали они. В итоге я заключил с ними договор, запроектировал большой комплекс «Воскресенская горка» из домов в 15, 17, 25 этажей, купил землю, котлованы вырыл… Годик все было нормально, а тут кризис пришел, и на второй год они начали жестко, а на третий вообще пошли в атаку: «Больше денег не даем! А те верните!» Начались претензии, удвоения, взыскания, наезды…

В поданном 18 апреля 2018 года в УВД Казани заявлении на возбуждение дела чебоксарский бизнесмен и депутат написал, что «руководство банка начало оказывать давление, шантажируя его привлечением к уголовной ответственности и физической расправой» и «требуя переписать на человека, которого укажет банк, все имущество предприятия». Чебоксарского «победителя» такой сценарий не испугал, но подвоха после слов о мировом соглашении он не ждал: «Лопух был, надо было их сразу послать. А они вытащили из нас 40 миллионов и в процедуру банкротства отправили». Забегая вперед, отметим, в «Татсоцбанке» слова Шмакова назвали враньем.

Виктор Шмаков: «Я заключил с ними договор, запроектировал большой комплекс «Воскресенская горка» из домов в 15, 17, 25 этажей, купил землю, котлованы вырыл…» Фото foto.cheb.ru/foto/116526.htm



…и бегстве зампредов

В своем заявлении и в беседе с «Реальным временем» учредитель «Победы» указал на три эпизода мошеннических, по его мнению, действий:

Договор с «интеллигентной дамочкой»

«После полугода тяжелейших переговоров и подготовки к мировому соглашению мы 1 сентября 2016 года в Чебоксарах с зампредом ТСБ Корнетовой Татьяной Ивановной в Росреестр предоставили ей помещение за 18 млн под банковский офис по договору инвестирования. Она сказала, что заплатит эти деньги в погашение нашего кредита. Милая интеллигентная дамочка… Деньги должны были через 5 дней после регистрации упасть на счет. Но потом они сказали: платить не будем».

Денежки в сейф — и адью

«Вторым условием подписания мирового была передача денег наличными. Предприятие было в предбанкротном состоянии, но представители банка предоставили мне возможность снять 19,5 млн рублей с корсчета и передать моей дочери. С этими деньгами дочь, я и наш партнер 2 сентября 2016 года приехали в офис банка на Булаке в Казани и в кабинете зампреда Сергея Маслакова положили на стол. Они текст мирового принесли и говорят: «Давайте денежки в сейф уберем». Я говорю: «Хорошо». В кабинете были еще начальник правового управления Артем Ильдеяркин и зампред Дмитрий Кузнецов. Они при мне поставили подписи на мировое, я тоже подпись и печать поставил.

…Сижу там, уши развесил. Они: «Сейчас пойдем печать поставим, зарегистрируем». В итоге Кузнецов убегает, Ильдеяркин убегает, Маслаков, ссылаясь на какое-то совещание, выходит. А через 10 минут приходит охранник: «Все выехали… выездное совещание. Приходите завтра». А деньги-то в сейфе!!! Я говорю: «Да вы что делаете?!» Они: «Завтра-завтра». Колесова к тому моменту тоже из банка уехала, да к ней на третий этаж так просто и не пройдешь. А на следующий день они мне звонят и говорят: «Ничего страшного, мы эти деньги внесем на счет. Все нормально будет». Ну еще неделю мозги полоскали мне.

«Королевские сбережения»

«А 5 сентября 2016 года предправления Анастасия Колесова [якобы] «нарисовала» договор поручительства с Русланом Королевым (своим подчиненным), и он, присвоив наши 19,5 млн рублей, внес их от своего имени в погашение нашего долга — причем лишь процентов по займам. А потом подал к нам иск, требуя включить его в реестр кредиторов ровно на эту сумму… Вы понимаете?! Такой договор через несколько лет после выдачи кредита нельзя заключать, со мной его никто не согласовывал, я его не подписывал, а теперь я, оказывается, ему еще и должен! Суд этого Королева год терзал, истребовали кучу документов, все его доходы за три года, и в итоге было вынесено определение — у Королева не могло быть таких денег, а у нас они были и есть подтверждения о снятии...»

Второй фронт против «Победы» закрыл арбитраж

Судебные баталии с чувашским заемщиком банк ведет не первый год. В марте 2016 года ТСБ обратился в Арбитраж Чувашии, настаивая на банкротстве «Победы» и включении в реестр требований кредиторов требований банка на 99 млн рублей (62,9 млн — основной долг, 36,3 млн — проценты и неустойка по кредитным договорам). Мирового соглашения с «Победой» нет, как и намерения заключить его, объясняли представители ТСБ. В стройкомпании ввели процедуру наблюдения, назначили временного управляющего. В отношении самого Шмакова введена процедура личного банкротства.

Арбитраж Чувашии отказался включать Королева в перечень кредиторов, причем это решение устояло в апелляции и кассации. Фото fasvvo.arbitr.ru

В рамках арбитражного дела о своих требованиях к «Победе» заявил Руслан Королев на 19 млн 657 тыс. рублей (из которых 157,9 тысячи — проценты за пользование чужими средствами), и банк настаивал на обоснованности его претензий, утверждая, что кандидатуру этого поручителя предложил… сам учредитель «Победы». Правда, за годы разбирательства оригинал якобы имевшей место письменной просьбы в арбитраж представлен не был, сам же Шмаков утверждал — Королева не знает. В отличие от руководства банка: на день заключения договора этот поручитель был начальником отдела по правовому сопровождению финансово-кредитных операций правового управления ТСБ, а еще работал в ООО «Эталон Авто», но его общий доход в 2014—2016 годах далек от королевского — 2,2 млн рублей, что установлено судом.



Королев объяснял наличие суммы в 19,5 млн займом у некоего Рафиса Мусина, подтверждая слова копией долговой расписки и выписки со счета этого Мусина, что оборот средств по его счету в ТСБ за год составил аж 125 млн рублей. При этом на 31 августа 2016 года, то есть перед выдачей займа Королеву, на том же счете было лишь 62 тысячи… рублей, и иных доказательств миллионных накоплений арбитраж не обнаружил. Доказательства «Победы» о получении и снятии 19,5 млн рублей дочерью Шмакова 2.09.2016 сомнений, напротив, не вызвали, а потому в октябре 2017 года арбитраж Чувашии отказался включать Королева в перечень кредиторов, причем это решение устояло в апелляции и кассации.

В своем постановлении от 20 марта 2018-го АС Волго-Вятского округа дал оценку действиям в отношении должника: «Суды усмотрели в действиях кредитора признаки злоупотребления правом с целью получения формальных оснований для искусственного создания у Общества («Победы», — прим. ред.) перед Королевым Р.С. необоснованной подконтрольной задолженности для последующего включения в реестр требований кредиторов требования в размере данной задолженности и дальнейшего вывода активов должника из конкурсной массы, за счет которой могли быть удовлетворены требования добросовестных кредиторов».

— За 20 лет работы с банками такого у меня не было. А здесь — беспредельщики! Знают, что папа, Колесов (экс-директор «Элекона», глава ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, — прим. ред.), решит любой вопрос. Сама бы Настя такого не посмела. Команда работала! Сейчас они уже так не наглеют, — комментирует выводы суда Виктор Шмаков.

В то же время вступившим в силу решением Вахитовского суда Казани претензии «победителя» к поручителю Королеву признаны несостоятельными, а сам договор — действующим.

Виктор Шмаков: «За 20 лет работы с банками такого у меня не было. А здесь — беспредельщики! Знают, что папа — Колесов решит любой вопрос». Фото vpk.name

Позиция ТСБ: «Они спелись с Цейнштейном и делают все, чтобы провоцировать банк»

Официальный ответ на свой запрос в банк редакция пока не получила. Заместитель председателя правления «Татсоцбанка» Сергей Маслаков в разговоре с журналистом «Реального времени» сообщил: в 2016 году схожее заявление учредитель «Победы» подавал в УВД Чебоксар, и тогда в полиции решили — уголовного состава нет, спор лежит в сфере гражданско-правовых отношений.

«А сейчас они спелись с Цейнштейном (учредитель ООО «Галерея вин», — прим. ред.) и все делают для того, чтобы провоцировать банк, — говорит Маслаков. — Это просто месть! И пока полиция пока разбирается с его враньем, давать развернутые комментарии мы не будем».

Напомним, свою позицию по претензиям со стороны должников из «Галереи вин» банк уже озвучивал в феврале этого года, обвиняя компанию в фальсификации финансовой отчетности из желания скрыть «катастрофическое ухудшение своего финансового положения». В релизе пресс-службы банка говорилось, что в конце 2016-го специалисты кредитного учреждения пришли к выводу: «Дальнейшая реструктуризация и продолжение деятельности компании с учетом действий ее собственников приведет только к усугублению ситуации и порождению новых необеспеченных и невозвратных долгов».

Цейнштейн: «С таким сценарием столкнулись еще две организации»

Заявление учредителя «Победы» о «привлечении к уголовной ответственности Корнетовой, Королева, Маслакова и лиц, им содействовавших» зарегистрировано в УВД Казани две недели назад. Как далеко продвинулась доследственная проверка, ни в УВД, ни в МВД Татарстана пока не сообщают. Впрочем, не отрицают — заявление не первое. Еще 21 января этого года в полицию заявили супруги-учредители казанского ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн и Ирина Кузьмина. Просили привлечь по статье «Мошенничество» сотрудников ТСБ и Андрея Дмитриева, бывшего водителя банка, ныне директора ООО «Эталон Авто» (в том же ООО трудится Королев).

— Сценарий к нам со Шмаковым был применен одинаковый. По нашей информации, с таким же столкнулись еще две организации, — рассказал «Реальному времени» Цейнштейн.

— Та же группа лиц, такое же психологическое давление с рассказами про их связи и тех, кого обанкротили, посадили. И та же мошенническая схема. При этом наших активов вполне хватало, чтобы закрыть долг перед банком, просили только о реструктуризации. Но банк стал усугублять положение: блокировкой счетов, своим ЧОПом, который не выпускал бутылки со склада в розничную сеть — это перед Новым-то годом! Разница у нас с «Победой» только в том, что в Чувашии и вышестоящих судах это увидели и отразили в своих решениях, а у нас следователь даже не удосужилась выяснить природу 10 миллионов, которые Дмитриев якобы отдал нам с Кузьминой.

«Почему мы говорим об обмане? Потому что в нашем случае было твердое обещание банкира и рукопожатие банкира. Нам обещали: в случае передачи активов, возмездной лишь на бумаге, доверенному лицу банка Дмитриеву (он бывший работник банка, его жена там главбух) будет реструктуризация, «бизнес поставим на крыло, а через полгода вернем его вам». Это обещала Колесова. Но как только мы подписали у нотариуса составленные Корнетовой документы, как предправления сообщила нам — передумала», — делится своим взглядом на произошедшее учредитель «Галереи вин». Собственность на эту фирму Дмитриеву не перешла лишь потому, что налоговая отказалась регистрировать сделку, обнаружив обременение на имущество.

По мнению заявителей, на их бизнес просто положили глаз, заманив в ловушку обещанием льготных и долгосрочных кредитов, а стоило создать сеть бутиков и ресторан, «включили санкции».

«Я знал, что эта конструкция бизнеса через 3—4 года сделает меня непотопляемым, но этого и боялся банк», — рассуждает Цейнштейн. Стержневым поставщиком для «Галереи» были французы из Pernod Ricard, и именно для расчета с ними фирма регулярно пополняла оборотные средства в банке. Но тот стал целенаправленно, по мнению Цейнштейна, задерживать выплаты: «Подходит время переподписания договора с французами на новые поставки — кредит задерживают, раз-другой-третий, а потом получилось так, что этот наш контракт ушел в «Татспиртпром», и мы сразу лишились примерно 60% доходов. Возможно, это действия носили согласованные характер».

Полицейские удовлетворились словами «безопасника» банка, что Анастасия Колесова находится в служебной командировке в Москве и является депутатом Госсовета РТ, «в связи с чем дать показания по существу заявления не может». Фото kzn.ru

Преждевременный отказ следствия

22 февраля следователь УВД Меховникова вынесла отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению от собственников «Галереи вин» — «в связи с отсутствием события преступления». Привлекать заявителей к ответственности за ложный донос она также не стала. По словам последних, о принятом процессуальном решении их официально никто не уведомлял, доступ к материалам проверки они получили лишь в марте. И тут же оспорили — в прокуратуру и в суд, указав в том числе, что следствие даже не дало оценку представленным аудиозаписям двух разговоров с руководством банка. По мнению заявителей, записи подтверждают их версию.

Из отказного постановления следует, что в рамках проверки полицейским не удалось допросить лишь председателя правления ТСБ. Удовлетворились словами «безопасника» банка, что Анастасия Колесова находится в служебной командировке в Москве и является депутатом Госсовета РТ, «в связи с чем дать показания по существу заявления не может». Допрошенный Дмитриев заявил следователям, что предложение вложиться в виноторговлю получил от самого Цейнштейна, к которому обращался, подыскивая помещения для размещения авто. А зампред ТСБ Маслаков отрицал обращение учредителей «Галереи» за реструктуризацией заложенности в мае 2017-го, отмечая, что задолженность компании составляла под 284,8 млн рублей, при этом Цейнштейн своевременно и в полном объеме исполнял обязательства, о проблемах банку сообщил лишь осенью 2017-го.

Впрочем, как выяснилось 28 апреля в Вахитовском райсуде, руководство следователя Меховниковой за два дня до этого заседания отменило отказное постановление как «необоснованное и преждевременное». Напомним, в производстве казанской полиции с 19 января этого года находится дело о поджоге Volkswagen Tiguan юриста «Галереи вин» Артура Ахмадуллина. Его автомобиль иногда использовался Цейнштейном, и — бывают же совпадения — был сожжен через несколько часов после его встречи с супругом дамы-банкира — гендиректором завода «Элекон» и депутатом Казгордумы Николаем Ураевым.

Секретное погашение с косвенным признанием



Перед майскими праздниками Верховный суд РТ согласился с продлением ареста обвиняемому в организации этого преступления начальнику правового управления, члену правления АО «Татсоцбанк» и отцу двоих несовершеннолетних детей Артему Ильдеяркину. По версии следствия, исполнителями преступления выступили знакомый Ильдеяркина Рузель Гиниятуллин, а также Михаил Котов и Дамир Хисматуллин, которые спалили иномарку стоимостью в 700 тыс. рублей всего за 20 тысяч. Котов также находится в СИЗО. На заседании ВС РТ по его жалобе прозвучало — вину парень полностью признает, следствию содействует. А еще ссылается на погашение ущерба от преступления.

После задержания Ильдеяркина следователь полиции в суде сообщал о попытках фигуранта надавить на свидетелей. Фото Александра Артемьева

Любопытно, но на то же погашение сослался адвокат арестованного топа ТСБ Вячеслав Иванов. В подтверждение своих слов он представил суду чеки на 200 и 500 тыс. рублей, не сообщая, кем, когда и на какой счет внесены средства. Не уточнял эту информацию и суд, приняв к сведению информацию защиты. Между тем Цейнштейн и владелец уничтоженного авто Ахмадуллин утверждают: никаких денег в погашение ущерба не поступало. А в УВД и МВД, не разъясняя секрет, как погасить ущерб без ведома потерпевшего, сообщают: сам факт погашения — косвенное признание вины.

Отметим, что после задержания Ильдеяркина следователь полиции в суде сообщал о попытках фигуранта надавить на свидетелей. По мнению защиты, заявления эти бездоказательны, тогда как в материалах дела есть сведения, не позволяющие исключить основания для оговора главного юриста банка. Точку в этом расследовании ставить пока рано.

